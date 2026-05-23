H Τεχεράνη στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τις κόκκινες γραμμές της στις διεθνείς διαπραγματεύσεις.

Πιο συγκεκριμένα, στο επίκεντρο των εξελίξεων βρέθηκε η κρίσιμη συνάντηση που είχε ο κορυφαίος διαπραγματεύτής και πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, με τον αρχηγό του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην ιρανική πρωτεύουσα.

Η κινητικότητα αυτή επιβεβαιώνει τον ενεργό ρόλο που έχει αναλάβει το Ισλαμαμπάντ ως διαμεσολαβητής, επιχειρώντας να διευκολύνει τις συζητήσεις και να εκτονώσει την περιφερειακή ένταση.

Ο Γαλιμπάφ είπε στον Μουνίρ, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους στην Τεχεράνη σήμερα, πως το Ιράν δεν θα συμβιβαστεί στο θέμα των δικαιωμάτων του έθνους και της χώρας, όπως μετέδωσε η κρατική τηλεόραση του Ιράν.

Ο ίδιος είπε πως οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανέκτησαν τις δυνατότητές τους κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας και ότι εάν οι ΗΠΑ «βλακωδώς ξεκινήσουν εν νέου τον πόλεμο», οι συνέπειες θα είναι «πιο συντριπτικές και δριμείες».

Ο Μουνίρ είχε επίσης συναντήσεις με τον πρόεδρο του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν παρουσία του υπουργού Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ιράν.