Έντονη κινητικότητα καταγράφεται στο πεδίο της Μέσης Ανατολής, καθώς οι περιφερειακοί παίκτες ευθυγραμμίζουν τις θέσεις τους ενόψει κρίσιμων διεθνών διεργασιών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, είχε μια σημαντική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Λιβανέζο ομόλογό του, Ναμπίχ Μπέρι.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, ο Ιρανός αξιωματούχος υπογράμμισε τη θέση της Τεχεράνης ότι το Ισραήλ οφείλει να αποσύρει άμεσα τις στρατιωτικές του δυνάμεις από τις περιοχές του Λιβάνου τις οποίες έχει θέσει υπό τον έλεγχό του.

Οι κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους», υπογράμμισε ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.