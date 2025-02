Δώδεκα τραυματίες, εκ των οποίων οι δυο σοβαρά, ήταν το αποτέλεσμα της ρίψης χειροβομβίδας από άγνωστο άνδρα στο εσωτερικό ενός μπαρ στην Γκρενόμπλ, στη νοτιοανατολική Γαλλία. Το συμβάν έλαβε χώρα αργά το βράδυ της Τετάρτης σε μια συνοικία που θεωρούν νευραλγικής σημασίας οι γαλλικές Αρχές, που εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, μηδέ εξαιρουμένης της τρομοκρατικής ενέργειας.

«Κάποιος μπήκε, πέταξε χειροβομβίδα, δεν είπε ούτε λέξη απ’ ό,τι φαίνεται, μετά τράπηκε σε φυγή», είπε στον Τύπο ο εισαγγελέας της Κουσί, ο Φρανσουά Τουρέ, που ήταν παρών στον τόπο της επίθεσης.

Twelve people were wounded tonight as someone threw a grenade into a bar in the city of Grenoble in southeastern France, the bar is in the Olympic Village neighbourhood, built when the city hosted the 1968 Winter Olympics.

