Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου προχώρησαν σε 135 προσαγωγές έως σήμερα το μεσημέρι τοπική ώρα στη Γαλλία, όπου 35.000 άνθρωποι έχουν καταμετρηθεί σε δημόσιους χώρους, χωρίς να έχουν προκληθεί σοβαρά επεισόδια, μέχρι στιγμής, κατά τη διάρκεια της νέας αυτής ημέρας κινητοποιήσεων, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιές.

«Ένα μεγάλο μέρος αυτών των προσαγωγών συνδέεται με τους ελέγχους στις μετακινήσεις των διαδηλωτών και τον εντοπισμό αντικειμένων που προορίζονταν να χρησιμοποιηθούν ως όπλα», διευκρίνισε ο υπουργός.

Κατά την ημέρα κινητοποιήσεων της 17ης Οκτωβρίου, η οποία σημαδεύτηκε από επεισόδια βίας και λεηλασίες στο περιθώριο των διαδηλώσεων, είχαν καταμετρηθεί «60.000 άτομα» σε δημόσιους χώρους έως το μεσημέρι, σύμφωνα με τον Λοράν Νουνιές.

Οι πρώτες πορείες έχουν ήδη ξεκινήσει σε πολλές πόλεις της Γαλλίας, μεταξύ αυτών και στην πρωτεύουσα της χώρας. Περισσότεροι από 70.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες έχουν κινητοποιηθεί, ήτοι σχεδόν 20% περισσότεροι σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. «Προς το παρόν η κατάσταση παραμένει ήρεμη στο Παρίσι», έγραψε σε ανάρτηση στο Χ η αστυνομική διεύθυνση λίγο πριν από τις 13.30 ώρα Ελλάδας.

Μπροστά στον κίνδυνο ταραχών, οι αρχές δεν επέτρεψαν να πραγματοποιηθούν όλες οι διαδηλώσεις.

Στη Λυών, νωρίς το μεσημέρι, η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει μια ομάδα περίπου 150 ανθρώπων που είχαν πλησιάσει το πανεπιστήμιο Lyon 3, στα όρια της ζώνης εντός της οποίας απαγορευόταν κάθε συγκέντρωση ατόμων.