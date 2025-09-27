Ένας καθηγητής μουσικής τραυματίστηκε σοβαρά στο πρόσωπο όταν δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από 14χρονο μαθητή, μέσα στην τάξη του, σε γυμνάσιο της πόλης Benfeld στην περιοχή Bas-Rhin, στη βορειοανατολική Γαλλία.

Το περιστατικό έγινε στις 24 Σεπτεμβρίου, δημοσιοποιήθηκε σήμερα, με την ενημέρωση, ότι ο δράστης τράπηκε σε φυγή μετά την επίθεση, όμως συνελήφθη λίγο αργότερα.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, είχε τραυματίσει και τον εαυτό του με το ίδιο μαχαίρι και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

Η υπουργός Παιδείας Ελιζαμπέτ Μπορν καταδίκασε την πράξη, ανακοινώνοντας την άμεση αποστολή μονάδας ψυχολογικής υποστήριξης στο σχολείο και προαναγγέλλοντας επίσκεψή της στον χώρο.

Ο δήμαρχος της Benfeld χαρακτήρισε το περιστατικό «μεμονωμένο», ενώ το σχολικό συγκρότημα εκκενώθηκε για προληπτικούς λόγους.

Το επεισόδιο εντάσσεται σε μια περίοδο έντονου προβληματισμού για την ασφάλεια στα σχολεία της Γαλλίας, ιδίως μετά τη δολοφονία του Σαμιέλ Πατί το 2020.