Κάπου 15.000 άνθρωποι συνελήφθησαν και προφυλακίστηκαν στη Γαλλία κατά τη διάρκεια των πρόσφατων μαζικών κινητοποιήσεων εναντίον του υψηλού κόστους ζωής και των διακριτών μαθητικών διαδηλώσεων, δήλωσε απευθυνόμενος στο κοινοβούλιο ο υπουργός Δικαιοσύνης Ζεράλντ Νταρμανέν.

Ο κ. Νταρμανέν είπε ότι 7.184 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2.661 ανήλικοι, τέθηκαν υπό κράτηση κατά τη διάρκεια των συγκεντρώσεων του σαββατοκύριακου «εναντίον της ακριβής ζωής» που οργανώνονται από τη 17η Οκτωβρίου, ορισμένες από τις οποίες αμαυρώθηκαν από ταραχές. Ενώ ακόμη 8.000 άνθρωποι συνελήφθησαν στις διαδηλώσεις των μαθητών εξαιτίας της επικρατούσας κατάστασης στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Έπειτα από τις διαδηλώσεις του Σαββάτου εναντίον του υψηλού κόστους ζωής, οι συλλήψεις οδήγησαν στην άσκηση ποινικών διώξεων σε 3.053 υποθέσεις. Ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι επιβλήθηκαν 466 ποινές φυλάκισης.

«Τα δυο τρίτα αυτών των αριθμών προέρχονται από τα γεγονότα μόνο μιας ημέρας, της 17ης Οκτωβρίου, που είχε σημαδευτεί από βίαια επεισόδια», διευκρίνισε ο υπουργός Νταρμανέν.

Αναφερόμενος στο μαθητικό κίνημα, έκανε λόγο για περίπου «τον ίδιο αριθμό συλλήψεων» με τις διαδηλώσεις του Σαββάτου.

Υπήρξαν «τρεις προφυλακίσεις» μεταξύ των 8.000 συλλήψεων, «τρεις που αφορούσαν ενήλικους, τρεις για επιθέσεις εναντίον αστυνομικών ή λειτουργών του εθνικού συστήματος παιδείας», πρόσθεσε.