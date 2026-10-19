Περίπου 2.400 άτομα συνελήφθησαν στη Γαλλία το Σάββατο, κατά τη διάρκεια της ημέρας της μαζικής κινητοποίησης κατά του υψηλού κόστους ζωής, η οποία σημαδεύτηκε από βίαια επεισόδια, και περίπου 1.000 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων επτά σοβαρά, σύμφωνα με επικαιροποιημένα στοιχεία του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, έγιναν 2.397 συλλήψεις αυτή την ημέρα που εξελίχθηκε σε βίαια επεισόδια, πολλές λεηλασίες και καταστροφές σκορπίζοντας το χάος.

Συνολικά, 997 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων επτά φέρουν σοβαρά τραύματα.