Αναστάτωση επικρατεί στη Γαλλία με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες που σημειώνονται και τους πολίτες να προσπαθούν να βρουν δροσιά μέσα σε σιντριβάνια έως και σε ποτάμια.

Περίπου 20 άνθρωποι έχουν πνιγεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο στη χώρα ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των γαλλικών Αρχών ο κόσμος αναζητούσε λίγη δροσιά για να ανακουφιστεί από τις υψηλές θερμοκρασίες του κύματος καύσωνα που σαρώνει μεγάλα τμήματα της Ευρώπης.

«Υπάρχουν γύρω στους 20 θανάτους από το περασμένο σαββατοκύριακο», δήλωσε στον γαλλικό ραδιοσταθμό France Inter η υπουργός Αθλητισμού Μαρινά Φεραρί.

«Το να πηγαίνεις να κολυμπήσεις σε μη εγκεκριμένες περιοχές, στη διάρκεια καύσωνα, δεν είναι κάτι που θα πρέπει να παίρνουμε ελαφρά», πρόσθεσε η υπουργός.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Γαλλίας France Inter, μεγάλο μέρος της Γαλλίας αναμένεται να αντιμετωπίσει σήμερα θερμοκρασίες που θα κυμαίνονται γύρω στους 40 βαθμούς Κελσίου.

Σημειώνεται πως οι θερμοκρασίες στο Μπορντό, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προβλέπεται να υπερβούν σήμερα τους 42 βαθμούς Κελσίου και η μετεωρολογική υπηρεσία Meteo France ανακοίνωσε ότι για 49 διοικητικές περιφέρειες έχει εκδοθεί κόκκινη προειδοποίηση για καύσωνα.

«Οδεύουμε προς τουλάχιστον αρκετές ημέρες πολύ, πολύ ζεστού καιρού. Δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσουν να πέφτουν οι θερμοκρασίες», δήλωσε η γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ στον τηλεοπτικό σταθμό TF1.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ