Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε έξω από το Λύκειο στον Σεν-Σαιν-Ντενί (Seine-Saint-Denis) της Γαλλίας, την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Ένας μαθητής δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι σήμερα το πρωί, πλησίον του σχολικού συγκροτήματος που τελούσε υπό κατάληψη, όπως έγινε γνωστό από το BFMTV. Οι συνθήκες και το κίνητρο παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το θύμα τραυματίστηκε στον θώρακα. Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραύμα του δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Η Εισαγγελία του Μπομπινί (Bobigny) επιβεβαίωσε ότι «η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο». Παρόλα αυτά, ο μαθητής διακομίστηκε στο νοσοκομείο, με σκοπό να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Προβλέπεται ψυχιατρική εξέταση στον δράστη

Ο 20χρονος, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για την επίθεση με μαχαίρι, τέθηκε υπό κράτηση στο Αστυνομικό Τμήμα της Λα Κουρνέβ (La Courneuve), όπως ανέφερε η Εισαγγελία του Μπομπινί.

«Ερευνάται εάν φοιτά στο συγκεκριμένο ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια της κράτησης θα διενεργηθεί ψυχιατρική εξέταση στον κατηγορούμενο», πρόσθεσε η Εισαγγελία.

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα που μίλησε στο BFMTV, ο νεαρός έβγαλε ξαφνικά ένα μαχαίρι όταν ένας μαθητής έβαλε φωτιά σε κάδο απορριμμάτων έξω από το σχολείο. Στη συνέχεια, προσπάθησε να επιτεθεί με μαχαίρι σε πολλούς μαθητές, πριν τελικά συλληφθεί κοντά στον χώρο του Λυκείου.