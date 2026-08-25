Σκηνές καταστροφής και τρόμου εκτυλίχθηκαν στη νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς ένας σπάνιος και ιδιαίτερα σφοδρός ανεμοστρόβιλος χτύπησε την περιφέρεια Οντ, αφήνοντας πίσω του 39 τραυματίες, δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, και ζημιές σε περίπου 300 σπίτια στην κοινότητα Πομά.

Οι Αρχές προχώρησαν στην πλήρη εκκένωση του χωριού, ενώ 1.400 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ρεύμα, την ώρα που το έντονο κύμα καύσωνα δίνει τη θέση του σε βίαιες καταιγίδες.

Ο απολογισμός των ζημιών και οι τραυματίες

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις των γαλλικών Αρχών και της Νομαρχίας, 39 άνθρωποι τραυματίστηκαν, με δύο εξ αυτών να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, περίπου 300 σπίτια στην Κοινότητα Πομά υπέστησαν ζημιές, ενώ ορισμένα ισοπεδώθηκαν ολοσχερώς και τουλάχιστον 1.400 νοικοκυριά στην ευρύτερη περιοχή παραμένουν χωρίς ρεύμα.

Πλάνα που επιβεβαίωσε το πρακτορείο Reuters αποτυπώνουν τη μανία του ανέμου να στροβιλίζεται πάνω από την γειτονική κοινότητα Βερζέιγ, προκαλώντας θρύμματιση τζαμιών και διαλύοντας στέγες σε δεκάδες οικίες.

Συγκλονιστικές μαρτυρίες: «Σαν να ερχόταν ο ίδιος ο θάνατος»

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν το περιστατικό ως μια εμπειρία απόλυτου τρόμου. Η Σεβερίν, κάτοικος του Πομά, μιλώντας στο δίκτυο BFM TV μπροστά από το ισοπεδωμένο σπίτι της, ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Ήταν σαν ο ίδιος ο θάνατος να ερχόταν κατά πάνω μας. Φύγαμε, ήταν το ένστικτο της επιβίωσης».

Η ίδια περιέγραψε ότι το αυτοκίνητο της τετραμελούς οικογένειάς της ταρακουνήθηκε βίαια από τον ανεμοστρόβιλο πριν μπορέσουν να αναπτύξουν ταχύτητα και να ξεφύγουν από την πορεία του φαινομένου.

Αλλαγή του καιρού και σπανιότητα του φαινομένου

Ο ανεμοστρόβιλος εκδηλώθηκε καθώς το παρατεταμένο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού υποχώρησε βίαια, δίνοντας τη θέση του σε σφοδρές καταιγίδες που σαρώνουν τη νότια Γαλλία.

Η υψηλόβαθμη αξιωματούχος Μαρί-Ελέν Μπουισάκ χαρακτήρισε το γεγονός ασυνήθιστο, και εξαιρετικά τραυματικό για την τοπική κοινωνία. Αν και η Γαλλία καταγράφει δεκάδες ανεμοστρόβιλους κάθε χρόνο, η Μετεωρολογική Υπηρεσία Meteo-France σημειώνει ότι η πλειονότητά τους είναι ήπιας εντάσεως, απέχοντας δραστικά από τα φαινόμενα που παρατηρούνται στις Ηνωμένες Πολιτείες.