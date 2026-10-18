Μεγάλες ταραχές ξέσπασαν το Σάββατο (17/10) σε διάφορες πόλεις της Γαλλίας, στο περιθώριο διαδηλώσεων κατά του υψηλού κόστους διαβίωσης και της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών. Το κύμα βίας ήταν ένα από τα χειρότερα που έχει βιώσει η χώρα εδώ και δεκαετίες.

Την ώρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωναν ειρηνικά σε δεκάδες πόλεις, κουκουλοφόροι έβαλαν στο στόχαστρο δημόσια κτήρια, λεηλάτησαν καταστήματα και επιτέθηκαν σε αστυνομικούς.

Στη Λιμόζ πυρπολήθηκε το δημαρχείο, στη Μασσαλία κουκουλοφόροι εισέβαλαν στο δημαρχείο και έγραψαν αναρχικά συνθήματα στους τοίχους, ενώ στη Λυών τουριστικό γραφείο έγινε στόχος εμπρηστικής επίθεσης.

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις το Σάββατο, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Η κυβέρνηση δεν θα εκφοβιστεί, διεμήνυσε ο Λεκορνί. «Κανείς δεν θα επιβάλει την πολιτική του ατζέντα μέσω της βίας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, αναφερόμενος έμμεσα στο κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» ( LFI) και στον υποψήφιό του στις προεδρικές εκλογές του 2027, τον Ζαν-Λικ Μελανσόν.

«Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία μας», τόνισε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Mακρόν, ο οποίος δεσμεύτηκε πως οι υπαίτιοι των επεισοδίων θα διωχθούν και θα τιμωρηθούν. «Θα σταθούμε ενωμένοι απέναντι σε εκείνους που σκορπούν το χάος, που δεν επιθυμούν τίποτα άλλο παρά να επιτεθούν στους θεσμούς μας, ενώ ταυτόχρονα εμποδίζουν αυτούς που θέλουν να διαδηλώσουν ειρηνικά», δήλωσε.

Περίπου 800.000 άνθρωποι συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις του Σαββάτου σε όλη τη Γαλλία, σύμφωνα με τους διοργανωτές. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών έκανε λόγο για 550.000 πολίτες που συμμετείχαν σε πορείες και συγκεντρώσεις.

Το χρονικό των μεγάλων διαδηλώσεων

Από το πρωί του Σαββάτου, μαθητές, φοιτητές, αγρότες και τα «Κίτρινα Γιλέκα» ξεχύθηκαν στους δρόμους της Γαλλίας κατά της ακρίβειας και του αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Ωστόσο, οι διαμαρτυρίες γρήγορα εξελίχθηκαν σε άγρια επεισόδια μεταξύ των διαδηλωτών και των γαλλικών Αρχών. Πέρα από τις αμέτρητες καταστροφές που προκλήθηκαν σε δημαρχεία, καταστήματα και τους δρόμους, οι τελευταίες πληροφορίες κάνουν λόγο και για ακρωτηριασμό ενός διαδηλωτή.

Πρόκειται για ένα σοβαρό συμβάν που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του χεριού ενός 20χρονου στο Σαιντ-Ετιέν (Saint-Étienne) και αναζωπύρωσε τις συζητήσεις σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ο νεαρός έχασε το χέρι του μετά από έκρηξη χειροβομβίδας, η οποία φέρεται να έπεσε από τις δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Σαιντ-Ετιέν, στην κεντρική Γαλλία.

Ο τραυματισμένος διαδηλωτής στο Σαιντ-Ετιέν:

800.000 πολίτες στους δρόμους της Γαλλίας

Περίπου 800.000 πολίτες συμμετείχαν σήμερα στις διαδηλώσεις και τις πορείες σε όλη τη Γαλλία κατά του υψηλού κόστους ζωής, σύμφωνα με τον οριστικό απολογισμό των διοργανωτών βάσει των επικαιροποιημένων στοιχείων που ανακοίνωσαν διάφορες οργανώσεις που μετέχουν στην πανεθνική κινητοποίηση.

Το συνδικάτο CGT είχε αναφέρει μια αρχική εκτίμηση για τη συμμετοχή 500.000 διαδηλωτών έως τις 5 το απόγευμα (τοπική ώρα), ωστόσο αργότερα ανακοίνωσε ότι ο αριθμός ανέρχεται σε 800.000, όπως ανέφεραν νεολαιίστικες οργανώσεις, εκ των οποίων η Φοιτητική Ένωση, και ένας ιστότοπος των «Κίτρινων Γιλέκων» μετά την αύξηση των διαδηλωτών σε διάφορες μεγάλες πόλεις, κυρίως στο Μονπελιέ, το Στρασβούργο, τη Λιλ, το Μπορντό, τη Νάντη και τη Μασσαλία.

Βίντεο από τις σημερινές διαδηλώσεις:

Χειροπέδες σε 1.200 διαδηλωτές – 150 αστυνομικοί τραυματίστηκαν

Η γαλλική αστυνομία προχώρησε σε 1.200 συλλήψεις, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο οποίος συμπλήρωσε πως 150 αστυνομικοί και χωροφύλακες τραυματίστηκαν.

Είναι «θαύμα που ο απολογισμός δεν είναι βαρύτερος», πρόσθεσε ο επικεφαλής της γαλλικής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στις δυνάμεις ασφαλείας που είχαν κινητοποιηθεί στο κέντρο του Παρισιού.

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί έστρεψε επίσης τα βέλη του στην παράταξη της ριζοσπαστικής αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία», την οποία έχει κατηγορήσει για υποκίνηση των ταραχών, λέγοντας πως πλέον «είναι η ώρα να διαλέξει πλευρά».

Λεηλατήθηκαν δημαρχεία, καταστράφηκαν καταστήματα και υποδομές

Στη Μασσαλία, στον νότο, δεκάδες καταστήματα λεηλατήθηκαν στο κέντρο της πόλης. Διαδηλωτές εισέβαλαν στην είσοδο του δημαρχείου φωνάζοντας: «Είναι Επανάσταση, παίρνουμε τη Βαστίλη!», πριν διαλυθούν από την αστυνομία, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Βίντεο από την εισβολή διαδηλωτών στο δημαρχείο της Μασσαλίας:

Το δημαρχείο της Μασσαλίας δεν ήταν το μόνο που δέχθηκε επίθεση, καθώς διαδηλωτές έβαλαν φωτιά και στο δημαρχείο της Λιμόζ.

Δείτε βίντεο:

Κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν έλειψαν τα έκτροπα, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα, να σπάνε βιτρίνες και να ανατρέπουν προστατευτικά κιγκλιδώματα, όπως καταγράφηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Βίντεο από τα άγρια επεισόδια:

Άγρια επεισόδια σε Λυών, Τουλούζη, Νορμανδία και Βρετάνη

Αστυνομικοί στη Λυών χρησιμοποίησαν δακρυγόνα για να «σπάσουν» κινητοποίηση 300 ατόμων που είχαν συγκεντρωθεί μπροστά από Πανεπιστήμιο. Την ίδια ώρα, περίπου 40 άτομα επιχείρησαν να διακόψουν την κυκλοφορία σε γέφυρα της πόλης.

Βίντεο από τις σκηνές χάους που επικράτησαν σε όλη τη Γαλλία:

Οι Αστυνομικές Δυνάμεις στην Τουλούζη παρενέβησαν με σκοπό να αποτρέψουν αποκλεισμούς τρένων και κεντρικών οδικών αρτηριών. Περίπου 20 άτομα στη Ρεν της Βρετάνης έστησαν αυτοσχέδιο οδόφραγμα με κάδους απορριμμάτων κοντά σε μεγάλο εμπορικό κέντρο. Στη Νορμανδία, πανεπιστημιακό κτήριο υπέστη ζημιές από φωτιά που οφείλεται σε εμπρησμό.

Οι πρωτοφανείς εικόνες χάους, οι εκτεταμένες καταστροφές σε δημόσια κτήρια και οι εκατοντάδες συλλήψεις επιβεβαιώνουν ότι η Γαλλία βυθίζεται σε μια βαθιά κοινωνική και πολιτική κρίση. Ο σοβαρός τραυματισμός του 20χρονου διαδηλωτή στο Σεντ-Ετιέν ρίχνει περαιτέρω «λάδι στη φωτιά», εντείνοντας τις αντιδράσεις για την αστυνομική βία.

Με σχεδόν ένα εκατομμύριο πολίτες στους δρόμους και τον πυρήνα των διεκδικήσεων να εστιάζει στην ακρίβεια και το κόστος διαβίωσης, τα επόμενα εικοσιτετράωρα κρίνονται καθοριστικά για τη Γαλλία.