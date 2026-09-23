Ένας ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για φόνους, αφού πυροβόλησε με κυνηγετικό όπλο τους δύο γείτονές του ηλικίας 85 και 82 ετών, στη Λαγκόρ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, το βράδυ της Τρίτης (22/9), όπως έγινε σήμερα γνωστό.

Η εισαγγελία του Πω επιβεβαίωσε την πληροφορία ότι ο ενενηντάχρονος τέθηκε υπό προσωρινή κράτηση για τον «φόνο δύο ανθρώπων», χωρίς να δώσει περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα θύματα.

Σύμφωνα με πηγή προσκείμενη στην υπόθεση, πρόκειται για έναν 85χρονο και την 82χρονη σύζυγό του, με τους οποίους ο 90χρονος είχε για χρόνια προστριβές για θέματα γειτονίας.

Ο ενενηντάχρονος άνοιξε πυρ χθες γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (21:00 ώρα Ελλάδος) εναντίον των δύο ογδοντάχρονων, οι οποίοι πέθαναν επιτόπου, διευκρίνισε στο AFP η πηγή αυτή, σύμφωνα με την οποία αυτός άρπαξε το όπλο του αφού ο γείτονάς του του πέταξε μια πέτρα.

Ο 90χρονος συνελήφθη αμέσως από τους χωροφύλακες που ειδοποιήθηκαν από άλλους γείτονες, οι οποίοι άκουσαν τους πυροβολισμούς, χωρίς να προβάλει αντίσταση.