Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των γαλλικών αρχών για την αποτραπείσα επίθεση στα κεντρικά γραφεία της Bank of America στο Παρίσι.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο ακόμη συλλήψεις έγιναν τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή.

Όπως ανακοίνωσε στο AFP η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT), παρατάθηκε επίσης η κράτηση του ανηλίκου που είχε συλληφθεί το Σάββατο, επιβεβαιώνοντας σχετικό δημοσίευμα της Le Parisien.

Συνολικά, τρία άτομα βρίσκονται υπό κράτηση στο πλαίσιο της υπόθεσης, την οποία ο Γάλλος υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, συνδέει με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, έξω από κτίριο της Bank of America σε ακριβή περιοχή του Παρισιού. Αστυνομικοί συνέλαβαν έναν άνδρα τη στιγμή που είχε τοποθετήσει αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό και ετοιμαζόταν να τον πυροδοτήσει χρησιμοποιώντας αναπτήρα.

Ο άνδρας δεν ήταν μόνος, καθώς συνοδευόταν από δεύτερο άτομο που διέφυγε πεζό. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι δύο είχαν φτάσει στο σημείο επίσης πεζή, με τον έναν να τοποθετεί τον μηχανισμό και τον δεύτερο να απομακρύνεται ελαφρώς, πιθανότατα για να καταγράψει το περιστατικό με κινητό τηλέφωνο.

Ο εκρηκτικός μηχανισμός αποτελούνταν από διαφανές δοχείο πέντε λίτρων που περιείχε υγρό, πιθανόν υδρογονάνθρακα, καθώς και σύστημα πυροδότησης. Η PNAT ανέλαβε άμεσα την υπόθεση και ξεκίνησε έρευνα.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο ανήλικος φέρεται να δήλωσε ότι στρατολογήθηκε μέσω της εφαρμογής Snapchat για να συμμετάσχει στην ενέργεια έναντι 600 ευρώ. Ο Λοράν Νουνιές έκανε λόγο για «ομοιότητες» με άλλες υποθέσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες αποδίδονται σε ομάδα που εκτιμάται ότι συνδέεται με τους Ιρανούς Φρουρούς της Επανάστασης.