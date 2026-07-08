Οι ακραίες καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην Ευρώπη προκαλούν ασφυκτική κατάσταση στη Γαλλία. H χώρα δοκιμάζεται από κύμα καύσωνα φέρνοντας στα όριά τους τόσο τους πολίτες όσο και τον κρατικό μηχανισμό.

Την ίδια ώρα οι γαλλικές πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται αντιμέτωπες με μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα, καθώς οι δασικές πυρκαγιές φέτος έκαναν την εμφάνισή τους πολύ νωρίτερα σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, παρουσιάζοντας παράλληλα μια πολύ πιο επιθετική και καταστροφική συμπεριφορά.

Η παρατεταμένη ξηρασία σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν μετατρέψει την ύπαιθρο σε εύφλεκτη ύλη, καθιστώντας το έργο της κατάσβεσης σε πολλά ενεργά μέτωπα μια συνεχή και εξαντλητική μάχη με τον χρόνο.

Η έκταση της φετινής καταστροφής αποτυπώνεται ανάγλυφα στα επίσημα δεδομένα, τα οποία προκαλούν έντονη ανησυχία για την εξέλιξη του καλοκαιριού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ευρωπαϊκού Συστήματος Ενημέρωσης για τις Δασικές Πυρκαγιές (Effis), τα οποία επεξεργάστηκε και ανέλυσε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), μέσα στις πρώτες οκτώ ημέρες του Ιουλίου έχουν ήδη γίνει στάχτη περίπου 78.000 στρέμματα γης σε ολόκληρη την επικράτεια.

Το μέγεθος της απώλειας γίνεται ακόμα πιο σαφές αν συγκριθεί με τα περσινά δεδομένα, καθώς ολόκληρο τον Ιούλιο του 2025 οι καμένες εκτάσεις είχαν φτάσει λίγο πάνω από τα 44.000 στρέμματα.

Η δραματική αυτή αύξηση μέσα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα επιβεβαιώνει ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε μια από τις πιο σκληρές αντιπυρικές περιόδους των τελευταίων ετών.

Η ενίσχυση των ανέμων περιέπλεξε το έργο των πυροσβεστών.

Ένας νεαρός εθελοντής πυροσβέστης, ηλικίας 22 ετών, έχασε σήμερα τη ζωή του στις γαλλικές Άλπεις, ενώ έδινε μάχη με τις φλόγες σε μια δασική πυρκαγιά που μαινόταν σε μια απότομη πλαγιά.

Οι υψηλές θερμοκρασίες, με 67 διαμερίσματα σε πορτοκαλί συναγερμό, εξαπλώνονται προς τον βορρά και το ανατολικό τμήμα και αύριο πέντε ακόμη διαμερίσματα θα τεθούν σε πορτοκαλί συναγερμό, προειδοποιεί η Météo-France, η οποία προβλέπει πως αυτό το «σφοδρό και συνεχές επεισόδιο καύσωνα» θα διαρκέσει «πολύ πιθανόν έως και το επόμενο ΣΚ».

Σήμερα το απόγευμα, ο υδράργυρος σκαρφάλωνε συχνά μεταξύ 38 και 41 βαθμών Κελσίου, στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας.

Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών για τον μήνα Ιούλιο σημειώθηκαν στο αεροδρόμιο του Μονπελιέ (40,7 βαθμοί Κελσίου) και την πόλη Περπινιάν (40,7 βαθμοί Κελσίου).

Αυτό το κύμα έντονης ζέστης είναι το τρίτο κατά σειρά σε λιγότερο από δύο μήνες έπειτα από εκείνο, εξαιρετικά πρώιμο, στα τέλη Μαΐου, το οποίο ακολούθησε ένα επεισόδιο καύσωνα στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου. Σημάδι της υπερθέρμανσης του πλανήτη, περισσότερα από τα μισά από τα 53 κύματα καύσωνα που έχουν καταγραφεί από το 1947 έχουν συμβεί μετά το 2010.

Για μία ακόμη φορά, η σιδηροδρομική εταιρεία της Γαλλίας SNCF ματαίωσε σήμερα δρομολόγια τρένων, καθώς η ζέστη επηρεάζει τη λειτουργία των εναέριων γραμμών επαφής, που τροφοδοτούν τα τρένα με ηλεκτρική ενέργεια.