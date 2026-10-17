Οι κινητοποιήσεις των φοιτητών στη Γαλλία στιγματίστηκαν από συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας σε πολλές πόλεις, καταλήγοντας στη σύλληψη περίπου 272 ατόμων.

Ένας σοβαρός τραυματισμός που οδήγησε στον ακρωτηριασμό του χεριού ενός διαδηλωτή στο Σεντ-Ετιέν (Saint-Étienne) αναζωπύρωσε τις συζητήσεις σχετικά με τη χρήση βίας από την αστυνομία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.

Ο διαδηλωτής, του οποίου ακρωτηριάστηκε το χέρι του από πυρά αστυνομικών – Προσοχή σκληρό βίντεο:

Ειδικότερα, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο (AFP), ένας διαδηλωτής έχασε το χέρι του μετά από έκρηξη χειροβομβίδας, η οποία φέρεται να έπεσε από τις δυνάμεις ασφαλείας, κατά τη διάρκεια συγκρούσεων στο Σεντ-Ετιέν, στην κεντρική Γαλλία.

Τα τοπικά μέσα επιβεβαίωσαν ότι ένας νεαρός άνδρας, γύρω στα 20, υπέστη σοβαρά τραύματα στο χέρι και νοσηλεύεται για θεραπεία.

Το συμβάν αυτό μας υπενθυμίζει έναν αντίστοιχο τραυματισμό που υπέστη ένας 15χρονος στο Λανς στις αρχές Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια επίσης μαθητικών διαδηλώσεων.

Αυτή η αναταραχή που βιώνει η Γαλλία εκτυλίσσεται λόγω της αυξανόμενης δυσαρέσκειας του πολιτών για το αυξανόμενο κόστος ζωής και την υποβάθμιση των δημόσιων υπηρεσιών, καθώς εντείνονται οι πολιτικές και οικονομικές πιέσεις στον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.