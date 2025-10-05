Τα 18 ονόματα της νέας κυβέρνησης Λεκορνί αποκάλυψε ο ο γενικός γραμματέας της Γαλλικής Προεδρίας, Εμανουέλ Μουλέν, από το προαύλιο του Μεγάρου των Ηλυσίων Πεδίων. Τα περισσότερα πρόσωπα είναι γνωστά, δεδομένου ότι όχι λιγότεροι από 12 παραιτούμενοι υπουργοί, είτε επανεντάχθηκαν στις θέσεις τους είτε τοποθετήθηκαν σε άλλο υπουργείο.

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Υπουργικού Συμβουλίου έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα στις 4:00 μ.μ., υπό την ηγεσία του Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ρολάν Λεσκίρ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Βιομηχανίας της Γαλλίας και στενός σύμμαχος του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, θα αναλάβει το υπουργείο Οικονομικών στη νέα κυβέρνηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί.

Νέος υπουργός Άμυνας θα είναι ο πρώην υπουργός Οικονομικών Μπρουνό Λεμέρ, ο οποίος επιστρέφει στη γαλλική κυβέρνηση.

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό παραμένει υπουργός Εξωτερικών ενώ τις θέσεις τους διατηρούν επίσης ο Ζεράλντ Νταρμανέν (υπουργείο Δικαιοσύνης) και ο Μπρουνό Ρεταϊγιό (υπουργείο Εσωτερικών).

Αναλυτικά η νέα κυβέρνηση Λεκορνί:

Ο Μπρούνο Λεμέρ διορίζεται Υπουργός Ενόπλων Δυνάμεων

Ο Ρόλαντ Λεσκιούρ διορίζεται Υπουργός Οικονομίας

Ο Μπρούνο Ρεταϊό διορίζεται Υπουργός Εσωτερικών

Η Κατρίν Βοτρέν διορίζεται Υπουργός Εργασίας, Υγείας, Αλληλεγγύης και Οικογενειών

Η Ελίζαμπεθ Μπορν διορίζεται Υπουργός Εθνικής Παιδείας

Ο Μανουέλ Βαλς διορίστηκε Υπουργός Υπερπόντιων Εδαφών

Ο Ζεράλντ Νταρμανέν διορίζεται Φύλακας των Σφραγίδων

Η Ρατσίντα Ντάτι διορίστηκε Υπουργός Πολιτισμού

Ο Éric Woerth διορίστηκε Υπουργός Περιφερειακού Σχεδιασμού

Η Άνι Τζενεβάρ διορίστηκε Υπουργός Γεωργίας

Η Ναϊμά Μουτσού διορίστηκε υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων και Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Μαρίνα Φεράρι διορίστηκε υπουργός Αθλητισμού

Η Αουρόρ Μπερζέ διορίζεται εκπρόσωπος της κυβέρνησης

Ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό διορίζεται Υπουργός Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων

Η Αγκνές Πανιέ Ρουνασέρ διορίζεται Υπουργός Οικολογικής Μετάβασης

Η Αμελί ντε Μονσαλίν διορίζεται υπουργός αρμόδια για τους δημόσιους λογαριασμούς

Ο Ματιέ Λεφέβρ διορίζεται Υπουργός αρμόδιος για τις σχέσεις με το Κοινοβούλιο

Ο Φιλίπ Ταμπαρό διορίστηκε υπουργός Μεταφορών

Μελανσόν: «Κυβέρνηση που αποτελείται από… εκδικητές»

«Όλα αυτά για αυτό; Η κυβέρνηση Λεκορνί είναι μια παρέλαση από 80% Λοραλιστές και πρώην Λοραλιστές που έχουν προσληφθεί για να συνεχίσουν μια πολιτική που έχει προκαλέσει τόσα πολλά λαϊκά βάσανα και οικολογική ζημιά», ανέφερε δηκτικά ο Ζαν-Λυκ Μελανσόν στο X.

«Εκλογές για το τίποτα, δύο μομφές για το τίποτα; Δεν θα διαρκέσουν. Και όλα αυτά για ποιο λόγο; Απλώς για την τροφοδοσία μιας παρασιτικής ολιγαρχίας στη χώρα. Η αντίστροφη μέτρηση για την εκδίωξη όλων έχει ξεκινήσει», προσθέτει.

Μπαρντελά: «Κυβέρνηση που δεν έχει τίποτα από τη ρήξη που περιμένουν οι Γάλλοι»

«Η κυβέρνηση που ανακοίνωσε απόψε, αποτελούμενη από τους τελευταίους Μακρονιστές που προσκολλώνται στη Σχεδία της Μέδουσας, έχει τα πάντα για τη συνέχεια, απολύτως τίποτα από τη ρήξη που περιμένουν οι Γάλλοι», επικρίνει ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού (RN) στο X.

«Το ξεκαθαρίσαμε στον Πρωθυπουργό: είτε διάλειμμα είτε μομφή», πρόσθεσε ο ευρωβουλευτής.

Νταρμανέν: «Να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις στο υπουργείο Δικαιοσύνης»

«Έχοντας επίγνωση των προκλήσεων για τη χώρα μας, με αποφασιστικότητα και ταπεινότητα, δέχτηκα προκειμένου να συνεχίσω τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ξεκίνησαν με την άφιξή μου στην Καγκελαρία», έγραψε ο Ζεράλντ Νταρμανέν στο X , ο οποίος ορίστηκε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Η επιθυμία για δικαιοσύνη και σταθερότητα είναι τεράστια. Η ανεξαρτησία των δικαστών πρέπει να υπερασπιστεί απόλυτα. Η κατασκευή και η ανακαίνιση των φυλακών μας είναι απαραίτητες για να τεθεί τέλος στο laissez-faire, να καταπολεμηθεί ο υπερπληθυσμός των φυλακών, να βελτιωθούν οι συνθήκες κράτησης και το εργασιακό περιβάλλον του προσωπικού των φυλακών», προσθέτει, διευκρινίζοντας ότι το επόμενο ταξίδι του θα πραγματοποιηθεί αύριο στο «Condé-sur-Sarthe» για να εγκαινιάσει τη δεύτερη φυλακή υψίστης ασφαλείας (μετά τη Vendin-le-Viel), οι εργασίες της οποίας πλησιάζουν στην ολοκλήρωση». «Θα ανακοινώσω τις πρώτες 40 αφίξεις εμπόρων ναρκωτικών σε αυτή τη φυλακή τις επόμενες ημέρες», καταλήγει.