Με προσεκτικά ζυγισμένες δηλώσεις και συγκρατημένη στάση υποδέχθηκε το Παρίσι τη διαφαινόμενη ήττα του Ντόναλντ Τραμπ στις προεδρικές εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών.

Η γαλλική κυβέρνηση επιλέγει να διατηρήσει χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας πρόωρους ενθουσιασμούς και εστιάζοντας στη μακροπρόθεσμη σταθερότητα των διατλαντικών σχέσεων, σε μια περίοδο έντονων διεθνών προκλήσεων και γεωπολιτικής ρευστότητας.

Ο Γάλλος υπουργός Οικονομίας Ρολάν Λεσκίρ, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, σημείωσε την αναμφισβήτητη νίκη του Δημοκρατικού κόμματος και τις δυσκολίες που θα έχει εφεξής ο πρόεδρος Τραμπ σε σχέση με τα ζητήματα της εσωτερικής πολιτικής στη χώρα του. Σε ό,τι αφορά ωστόσο τα διεθνή ζητήματα ο Γάλλος υπουργός υπενθύμισε ότι παραμένουν στην αρμοδιότητα του προέδρου των ΗΠΑ και του «απρόβλεπτου χαρακτήρα» του.

Από την άλλη πλευρά, στον χώρο της γαλλικής αριστεράς, εμφανής είναι ικανοποίηση μετά τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών. Ο υποψήφιος για την προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας από την πλευρά των Σοσιαλιστών,

Ραφαέλ Γκλουκσμαν, έκανε λόγο για «νίκη της δημοκρατίας και της ευπρέπειας», ενώ από την πλευρά της Ανυπότακτης Γαλλίας ο εθνικός συντονιστής Μανουέλ Μπομπάρ, αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς και στα ζητήματα της γαλλικής πολιτικής ζωής , δήλωσε ότι «παντού στον κόσμο, η λαϊκή κινητοποίηση είναι αυτή που μας επιτρέπει να πιέσουμε την ακροδεξιά». Στο ίδιο μήκος κύματος η επικεφαλής των οικολόγων, Μαρίν Τοντελιέ, έκανε λόγο για «ιστορική ήττα» του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη κατηγορώντας ταυτόχρονα τον Εθνικό Συναγερμό της Λεπέν ότι είναι ένα κόμμα εξίσου «φασιστικό», «διεφθαρμένο», «σκεπτικιστικό για το κλίμα» και «ανίκανο» με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Τζορντάν Μπαρντέλλα, δήλωσε ότι δεν βλέπει καμία «σύνδεση» μεταξύ των αμερικανικών και των γαλλικών προεδρικών εκλογών. «Δεν είμαι Αμερικανός ψηφοφόρος και πρέπει να σεβαστούμε την ψήφο του αμερικανικού λαού, όποια κι αν είναι», είπε.