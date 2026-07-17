Αντιμέτωπη με ένα νέο κύμα ακραίων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ευρώπη, καθώς οι καταστροφικές καταιγίδες διαδέχονται τον ιστορικό καύσωνα των προηγούμενων εβδομάδων, ενώ ταυτόχρονα οι μεγάλες πυρκαγιές εξακολουθούν να μαίνονται σε αρκετές χώρες. Οι μετεωρολογικές υπηρεσίες προειδοποιούν ότι το σκηνικό παραμένει ιδιαίτερα επικίνδυνο, καθώς προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας σε τμήματα της δυτικής και νότιας Ευρώπης.

Στη Γαλλία, ισχυρή υπερκυτταρική καταιγίδα (supercell) προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές. Θυελλώδεις άνεμοι ανέτρεψαν βαρέα οχήματα σε αυτοκινητοδρόμους, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν χαλαζοπτώσεις με χαλάζι διαμέτρου έως και επτά εκατοστών, προκαλώντας ζημιές σε κατοικίες, αυτοκίνητα και καλλιέργειες. Σε ορισμένες περιοχές οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα στις μετακινήσεις.

Παρόμοια εικόνα επ0ικράτησε και στη Γερμανία, όπου οι καταιγίδες συνοδεύτηκαν από ισχυρούς ανέμους, έντονες βροχοπτώσεις και τοπικές πλημμύρες. Οι αρχές κλήθηκαν να επέμβουν σε δεκάδες περιστατικά πτώσης δέντρων και ζημιών σε υποδομές, ενώ τα ακραία φαινόμενα αποδίδονται στη σύγκρουση ψυχρότερων αερίων μαζών με τον πολύ θερμό αέρα που είχε εγκλωβιστεί πάνω από την κεντρική Ευρώπη μετά τον παρατεταμένο καύσωνα.

Την ίδια ώρα, οι δασικές πυρκαγιές συνεχίζουν να αποτελούν τη μεγαλύτερη απειλή στη νότια Ευρώπη. Στην Ισπανία, χιλιάδες εκτάρια δασικής και αγροτικής γης έχουν ήδη παραδοθεί στις φλόγες, με εκατοντάδες πυροσβέστες και δεκάδες εναέρια μέσα να επιχειρούν για την οριοθέτηση των μετώπων. Αντίστοιχα, στη Γαλλία, η παρατεταμένη ξηρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες διατηρούν εξαιρετικά υψηλό τον κίνδυνο νέων πυρκαγιών, με τη φετινή αντιπυρική περίοδο να εξελίσσεται σε μία από τις δυσκολότερες των τελευταίων ετών.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι τα ακραία φαινόμενα γίνονται ολοένα και συχνότερα και εντονότερα εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Ο συνδυασμός παρατεταμένων περιόδων ακραίας ζέστης, ξηρασίας και στη συνέχεια βίαιων καταιγίδων δημιουργεί συνθήκες αυξημένου κινδύνου τόσο για πλημμύρες όσο και για μεγάλες δασικές πυρκαγιές, με σημαντικές επιπτώσεις στις υποδομές, στη γεωργία και στη δημόσια ασφάλεια.

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, ένα νέο κύμα πολύ θερμού αέρα αναμένεται να επηρεάσει εκ νέου τμήματα της δυτικής και νότιας Ευρώπης μέσα στις επόμενες ημέρες, αυξάνοντας ξανά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών, ακόμη και σε περιοχές που μόλις επλήγησαν από τις σφοδρές καταιγίδες.