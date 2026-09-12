Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, στη βορειοδυτική Γαλλία.

Κατά το συμβάν τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή, σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο.

Ειδικότερα, ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουάν ( Rouen) και Καν (Caen), στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα, 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν (Cléon), και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

Βίντεο από το τρένο που εκτροχιάστηκε:

Φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου που βρέθηκε στο σημείο, είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης. Μια νεαρή κοπέλα, 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρά, διευκρίνισε ο Εισαγγελέας της Ρουάν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά.

Σημειώνεται πως οι εξετάσεις αλκοόλ και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα.

«Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου. Η Γαλλική Εθνική Επιχείρηση Σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης.