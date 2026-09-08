Μία κλοπή που μοιάζει περισσότερο με ταινία δράσης σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου στο Μουσείο Ρενουάρ, στο Καν-σιρ-Μερ της νότιας Γαλλίας, όταν δύο άτομα κατάφεραν να εισβάλουν στο ιστορικό κτήριο και να αρπάξουν τέσσερα έργα του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ, συνολικής αξίας που εκτιμάται στα 9 εκατομμύρια ευρώ.

Οι δράστες κινήθηκαν λίγο πριν από τις 06:00 το πρωί, επιλέγοντας ως στόχο ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σημεία της γαλλικής Ριβιέρας: την τελευταία κατοικία του μεγάλου Γάλλου ιμπρεσιονιστή, η οποία σήμερα λειτουργεί ως μουσείο.

Η επιχείρησή τους, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε όπως φαίνεται να είχαν σχεδιάσει.

Ο συναγερμός στις 05:48 και η καταδίωξη

Σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά ο δήμαρχος του Καν-σιρ-Μερ, Μπράιαν Μασόν, ο συναγερμός του μουσείου ενεργοποιήθηκε στις 05:48 τοπική ώρα.

Μόλις πέντε λεπτά αργότερα, στις 05:53, αστυνομικοί είχαν φτάσει στο σημείο.

Οι δύο ύποπτοι είχαν ήδη εντοπιστεί μέσω του δικτύου καμερών ασφαλείας της πόλης και ακολούθησε καταδίωξη, χωρίς όμως οι αστυνομικοί να καταφέρουν να τους συλλάβουν.

Μέσα στη βιασύνη τους να εξαφανιστούν, οι δράστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν μέρος της λείας τους. Από τους τέσσερις πίνακες που είχαν αφαιρέσει, δύο βρέθηκαν στη συνέχεια μέσα στους κήπους του μουσείου.

Οι άλλοι δύο παραμένουν, μέχρι στιγμής, άφαντοι.

Οι πρώτες πληροφορίες είχαν κάνει λόγο για έναν μόνο πίνακα που εγκαταλείφθηκε κατά τη διαφυγή, ωστόσο αργότερα οι τοπικές Αρχές διευκρίνισαν ότι συνολικά δύο από τα τέσσερα έργα ανακτήθηκαν.

Οι τέσσερις πίνακες που μπήκαν στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, οι τέσσερις πίνακες που αφαίρεσαν οι δράστες από το μουσείο είναι οι:

«Portrait de Madame Pichon»

«Portrait de Madame Colonna Romano»

«Coco Lisant»

«Jeune fille au puits»

Πρόκειται για έργα του Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ με ιδιαίτερη καλλιτεχνική αλλά και ιστορική αξία.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί επισήμως ποιοι ακριβώς από τους τέσσερις πίνακες είναι εκείνοι που βρέθηκαν στον κήπο και ποιοι δύο παραμένουν στα χέρια των δραστών.

Ιδιαίτερη ιστορία έχει το «Portrait de Madame Colonna Romano», έργο που χρονολογείται περίπου στο 1913. Ο πίνακας είχε εντοπιστεί στη Γερμανία μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και το 1950 πέρασε στη φύλαξη των γαλλικών εθνικών μουσείων. Αργότερα τοποθετήθηκε στην κατοικία του Ρενουάρ στο Καν-σιρ-Μερ.

Λεία εκατομμυρίων

Η δημοτική Αρχή εκτιμά τη συνολική αξία των τεσσάρων έργων που αποτέλεσαν στόχο της κλοπής σε περίπου 9 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα όμως από την οικονομική τους αξία, η υπόθεση έχει προκαλέσει ιδιαίτερη αναστάτωση στη Γαλλία λόγω της ιστορικής σημασίας του χώρου από τον οποίο αφαιρέθηκαν.

«Το να επιτίθεσαι στο Μουσείο Ρενουάρ είναι σαν να επιτίθεσαι σε ένα κομμάτι της ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς του Καν-σιρ-Μερ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος της πόλης, κάνοντας λόγο για μία ιδιαίτερα σοβαρή πράξη.

Το σπίτι όπου έζησε ο Ρενουάρ

Το Μουσείο Ρενουάρ στεγάζεται στο Domaine des Collettes, μέσα σε μία έκταση με αιωνόβιες ελιές και θέα προς τη Μεσόγειο.

Ο Πιερ-Ωγκύστ Ρενουάρ εγκαταστάθηκε εκεί στις αρχές του 20ού αιώνα και πέρασε στο Καν-σιρ-Μερ τα τελευταία χρόνια της ζωής του, μέχρι τον θάνατό του το 1919.

Η κατοικία μετατράπηκε σε μουσείο το 1960 και φιλοξενεί αυθεντικούς πίνακες και γλυπτά του καλλιτέχνη, καθώς και προσωπικά του αντικείμενα, έπιπλα, φωτογραφίες και αρχειακό υλικό. Στους χώρους του διατηρούνται ακόμη το καβαλέτο και αντικείμενα που συνδέονται άμεσα με την καθημερινότητα και τη δημιουργική πορεία του μεγάλου ιμπρεσιονιστή.

Ακριβώς γι’ αυτό η διάρρηξη θεωρείται κάτι πολύ περισσότερο από μία κλοπή έργων μεγάλης χρηματικής αξίας. Οι δράστες χτύπησαν έναν χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή και το έργο ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα.

Στο μικροσκόπιο οι κάμερες – Ανθρωποκυνηγητό για τους δράστες

Οι γαλλικές Αρχές έχουν εξαπολύσει έρευνες για τον εντοπισμό των δύο δραστών, ενώ κρίσιμο υλικό θεωρείται αυτό που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας τόσο του μουσείου όσο και της ευρύτερης περιοχής.

Την υπόθεση έχει αναλάβει εξειδικευμένη αστυνομική υπηρεσία που ασχολείται με το οργανωμένο έγκλημα και τη σοβαρή εγκληματικότητα.

Οι ερευνητές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή διαφυγής των δραστών και να εξακριβώσουν εάν είχαν πραγματοποιήσει προηγουμένως κατόπτευση του χώρου, αλλά και εάν πίσω από την κλοπή βρίσκεται οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης έργων τέχνης.

Το γεγονός ότι στο στόχαστρο μπήκαν συγκεκριμένοι πίνακες αποτελεί επίσης αντικείμενο της έρευνας, καθώς οι Αρχές καλούνται να διαπιστώσουν εάν επρόκειτο για προσχεδιασμένο «χτύπημα» με συγκεκριμένη παραγγελία ή για μία περισσότερο ευκαιριακή επιχείρηση.

Νέο καμπανάκι για την ασφάλεια των γαλλικών μουσείων

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά εντυπωσιακών κλοπών και απόπειρων διαρρήξεων σε πολιτιστικά ιδρύματα της Γαλλίας, επαναφέροντας στο προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας των μουσείων.

Ιδιαίτερα έντονη παραμένει η συζήτηση μετά και τη θεαματική κλοπή στο Λούβρο τον Οκτώβριο του 2025, όταν είχαν αφαιρεθεί κοσμήματα τεράστιας ιστορικής αξίας, η αξία των οποίων είχε υπολογιστεί σε περίπου 88 εκατομμύρια ευρώ.

Σχεδόν έναν χρόνο αργότερα, αυτή τη φορά οι δράστες επέλεξαν ένα πολύ μικρότερο μουσείο στη γαλλική Ριβιέρα. Μέσα σε λίγα λεπτά κατάφεραν να βγάλουν από τους τοίχους τέσσερα έργα εκατομμυρίων και να εξαφανιστούν πριν συλληφθούν.

Δύο από τους πίνακες επέστρεψαν σχεδόν αμέσως στο μουσείο.

Για τους άλλους δύο, όμως, το ανθρωποκυνηγητό μόλις έχει αρχίσει.