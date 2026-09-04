«Στήριξη στο καθεστώς Πούτιν», «κόμμα του εξωτερικού»: αρκετοί υποψήφιοι στις γαλλικές προεδρικές εκλογές εξοργίστηκαν σήμερα από δηλώσεις ενός ηγέτη του Εθνικού Συναγερμού (RN), που δήλωσε ότι η ακροδεξιά μπορεί να «κλείσει τη στρόφιγγα» της βοήθειας στην Ουκρανία, εάν έρθει στην εξουσία.

Οι δηλώσεις αυτές επανέφεραν στο προσκήνιο τις επαναλαμβανόμενες κατηγορίες τα τελευταία χρόνια για τις θέσεις που θεωρούνται υπερβολικά ευνοϊκές προς τη Μόσχα της ηγέτιδας του RN Μαρίν Λεπέν, η οποία προηγείται στις δημοσκοπήσεις στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών που θα διεξαχθεί στις 18 Απριλίου.

Όταν ρωτήθηκε το βράδυ της Πέμπτης από το τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV για την πιθανότητα να «κλείσει τη στρόφιγγα» της βοήθειας προς την κυβέρνηση του Κιέβου, ο αντιπρόεδρος του RN – και πρώην σύντροφος της Μαρίν Λεπέν – Λουί Αλιό απάντησε: «Κλείνουμε τη στρόφιγγα».

«Το σύστημα υγείας, το εκπαιδευτικό σύστημα, το σύνολο της οικονομίας, όλοι είναι μέσα στη φτώχεια και βρίσκουμε χρήματα για να χρηματοδοτούμε ακόμη όπλα (…)», δήλωσε εκτιμώντας ότι πρέπει να «ξέρεις να σταματήσεις έναν πόλεμο».

Ο Εντουάρ Φιλίπ, ο κεντροδεξιός υποψήφιος ο οποίος σύμφωνα με δημοσκοπήσεις εμφανίζεται ως ο βασικός αντίπαλος της Μαρίν Λεπέν για τον δεύτερο γύρο, την κατηγόρησε σήμερα ότι είναι «στήριγμα του καθεστώτος Πούτιν».

«Κλείνουμε τη στρόφιγγα στην Ουκρανία, σημαίνει εξυπηρετούμε τη Ρωσία», δήλωσε ο πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν (2017-2020), εκτιμώντας ότι η αποδυνάμωση της Ουκρανίας, «είναι απειλή για την ασφάλεια της Ευρώπης και της Γαλλίας». Υποσχέθηκε ότι θα κάνει τα πάντα για να το εμποδίσει.

Η Λεπέν απάντησε υπενθυμίζοντας ότι ο Εντουάρ Φιλίπ ήταν πρωθυπουργός όταν ο Ρώσος πρόεδρος είχε «γίνει δεκτός με κάθε μεγαλοπρέπεια» στο ανάκτορο των Βερσαλλιών, στη συνέχεια στο φρούριο Μπρεγκανσόν (προεδρική κατοικία) το 2017, και ότι ο ίδιος είχε δεχτεί τον Ντίμτρι Μεντβέντεφ, τότε πρωθυπουργό, τον Ιούνιο του 2019 στην Χάβρη.

Η Λεπέν, η οποία είχε γίνει δεκτή στο Κρεμλίνο το 2017, υπενθύμισε ότι ζητεί «από τότε που έγινε η ρωσική επίθεση κατά της Ουκρανίας μια μεγάλη διάσκεψη για την ειρήνη» ώστε να επιτευχθεί «μια διπλωματική διευθέτηση» της σύγκρουσης.

Άλλος πρώην πρωθυπουργός του Εμανουέλ Μακρόν (Ιανουάριος – Σεπτέμβριος του 2024) και υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές, ο Γκαμπριέλ Ατάλ, αποκάλεσε το RN “κόμμα του εξωτερικού” και το κατηγόρησε για «υποταγή στη Ρωσία».

Το RN «θα προτιμά πάντα τον Πούτιν από την αντίσταση του ουκρανικού λαού», έγραψε από την πλευρά του στην πλατφόρμα Χ ο Ολιβιέ Φορ, ηγέτης του σοσιαλιστικού κόμματος και υποψήφιος στις προκριματικές εκλογές της αριστεράς.