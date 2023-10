Συναγερμός σήμανε στο Παρίσι κοντά στον σταθμό του μετρό, πλησίον της βιβλιοθήκης «Φρανσουά Μιτεράν» στο κέντρο της Γαλλικής Πρωτεύουσας. Ένας αστυνομικός πυροβόλησε μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις αστυνομικές πηγές φώναξε «Αλλαχού Ακμπάρ» (ο θεός είναι μεγάλος), απειλώντας να ανατιναχτεί.

Η συγκεκριμένη γυναίκα εντοπίστηκε κοντά στον προαναφερθέντα σταθμό να «εκτοξεύει» απειλές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Αμέσως κλήθηκαν δυνάμεις της αστυνομίας. Η γυναίκα αρνήθηκε να συμμορφωθεί με τις διαταγές των αστυνομικών και ξεστόμισε απειλές, πως θα ανατιναχτεί με αποτέλεσμα ένας εκ των αστυνομικών να κάνει χρήση του όπλου του.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πηγές, η γυναίκα πρέπει να βρίσκεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

🔴FRANCE 🇫🇷|A woman shot Tuesday by police in #Paris, #RER C station Bibliothèque François Mitterrand. The suspect who was veiled, reportedly shouted “Allah Akbar” & “everything was going to go down” before receiving a bullet. His vital prognosis is engaged, said the prosecution. pic.twitter.com/AZXlMpnkVm

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Nanana365 (@nanana365media) October 31, 2023