Χιλιάδες διαδηλωτές έχουν κατακλύσει τους δρόμους σε ολόκληρη τη Γαλλία για να «μπλοκάρουν τα πάντα», σύμφωνα με καλέσματα που δημιουργήθηκαν στα κοινωνικά δίκτυα. Το σημερινό «μενού» περιλαμβάνει αποκλεισμούς δρόμων, με δεκάδες συλλήψεις, κυνηγητό έξω από σχολεία και καταστολή από την αστυνομία.

Η 10η Σεπτεμβρίου ξημέρωσε εν αναμονή της νέας κυβέρνησης στη Γαλλία, μετά τον ορισμό του Σεμπαστιάν Λεκορνί από τον Εμανουέλ Μακρόν το βράδυ της Τρίτης 9/9, αλλά οι Γάλλοι είχαν ήδη δώσει το μεγάλο τους ραντεβού στους δρόμους.

Ο μέχρι τώρα υπουργός Άμυνας, θα διαδεχθεί τον Φρανσουά Μπαϊρού, ο οποίος παραιτήθηκε μετά την πτώση της κυβέρνησής του καθώς δεν έλαβε την ψήφο εμπιστοσύνης του κοινοβουλίου.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης διαδηλωτές έχουν ξεχυθεί σε μια σειρά από γαλλικές πόλεις στο πλαίσιο των καλεσμάτων για αποκλεισμό των πάντων “Block Everything” που διαδόθηκαν ευρέως μέσω των social media και καλούν τον κόσμο να βγει στους δρόμους και να αντιδράσει στα σκληρά μέτρα λιτότητας που είχε προτείνει ο απερχόμενος πρωθυπουργός, Φρανσουά Μπαϊρού, για την αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης που ταλανίζει τη Γαλλία.

Διαδηλωτές πραγματοποίησαν διαμαρτυρίες στους αυτοκινητόδρομους, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία, ενώ δεκάδες άτομα συνελήφθησαν καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας αναπτύχθηκαν σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με τις αρχές.

Συγκεκριμένα, γύρω στις πενήντα συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια του Παρισιού, σύμφωνα με την αστυνομία, κυρίως έπειτα από αποκλεισμούς ή απόπειρες αποκλεισμού του Περιφερειακού.

Πολλά γυμνάσια του Παρισιού αποκλείστηκαν από μαθητές το πρωί της Τετάρτης.

🔴LYCÉE PAUL ELUARD : UNE LYCÉENNE MOBILISÉE TÉMOIGNE I « Les jeunes de banlieue sont délaissés, je veux que l’argent soit tourné vers nos lycées délabrés, nos profs pas remplacés, le passe culture qui a diminué. On subit Parcoursup : c’est une loterie injuste » #10septembre pic.twitter.com/xuwc5vqQUe — Révolution Permanente 93 (@revpermanente93) September 10, 2025

Ιδιαίτερα στο λύκειο Claude Monnet, στην 13η δημοτική περιφέρεια, αρκετές δεκάδες μαθητές συγκέντρωσαν κάδους σκουπιδιών μπροστά από τις δύο εισόδους του σχολείου και κρέμασαν ένα πανό που έγραφε “Stop repression, long live the high school movement” στις πύλες.

Η αστυνομία προχώρησε σε χρήση βίας έξω από σχολεία στο Παρίσι.

Le lycée Claude Monet (Paris 13) est bloqué ce mercredi 10 septembre. Quelques dizaines d’élèves ont rassemblé des poubelles tôt ce matin devant les deux entrées de l’établissement et accroché une banderole “stop répression vive le mouvement lycéen” sur les grilles. @Le_Figaro pic.twitter.com/0jWWzrTpCw — Paul-Henri Wallet (@phwallet) September 10, 2025

Στους δρόμους βγήκαν και αγρότες με τα τρακτέρ τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στις κινητοποιήσεις.

Περίπου 6.000 αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί στην πρωτεύουσα, όπου οι δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου διαπίστωσαν διάφορες δράσεις. Τα χαράματα, για παράδειγμα, γύρω στους εκατό νεαρούς μπλόκαραν ένα σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις καταστολής.

Αστυνομικοί ακολούθησαν ακόμη και άτομα που υποπτεύονταν ότι συμμετείχαν στις διαδηλώσεις μέχρι και μέσα σε καφέ στο Παρίσι.

7h : à Porte de Montreuil la BRAV poursuit les gens jusque dans les cafés pic.twitter.com/oat8HBzZx4 — Danielle Simonnet (@SimonnetDeputee) September 10, 2025

Στο Παρίσι, η κυκλοφορία είναι «σχεδόν ομαλή» στα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, ενώ υπάρχουν προβλήματα στη γραμμή B του περιφερειακού σιδηροδρόμου RER, καθώς κυκλοφορούν σ’ αυτή δύο στα τρία τρένα. Η γραμμή B του RER διασχίζει την περιφέρεια του Παρισιού από το βορρά στο νότο περνώντας από το κέντρο της πρωτεύουσας και εξυπηρετεί το αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ-ντε-Γκωλ.

Συγκρούσεις ξέσπασαν σε αυτοκινητόδρομο στη Ρεν, όπου λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες.

Une épaisse fumée noire se dégage sous le pont de l’Alma, à Rennes. Un bus du Star, bloqué sous le pont, est en feu. pic.twitter.com/Wnz0QcrwNr — Le Mensuel de Rennes (@MensueldeRennes) September 10, 2025

Οι πρώτες δράσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στην ανατολική Γαλλία, με διαδηλωτές που έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα σε μια γέφυρα κοντά στην Καν (βορειοανατολική Γαλλία).

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν σε αυτοκινητόδρομο στη Λυών για να προσπαθήσουν να μπλοκάρουν μία από τις εξόδους του βόρειου περιφερειακού δρόμου, οργανώνοντας οδοφράγματα στην κυκλική διασταύρωση.

Une centaine de manifestant est présente au rond-point de la Feyssine. Ils organisent un barrage filtrant#Bloquonstout #Lyon pic.twitter.com/EPQjbq5n09 — Tribune de Lyon (@tribunedelyon) September 10, 2025

Σε πολυάριθμες πόλεις της δυτικής Γαλλίας, οι πρώτες απόπειρες αποκλεισμού σημειώθηκαν σε πολυσύχναστες διασταυρώσεις, κυρίως στη Νάντη.

Επίσης στην Τουλούζη (νοτιοδυτικά) περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών.

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δυνάμεις ασφαλείας επρόκειτο να αναπτυχθούν από χθες, Τρίτη, το βράδυ «σε ευαίσθητες ζώνες» και διαμήνυσε πως θα υπάρξει «μηδενική ανοχή», ενώ περίπου «80.000 χωροφύλακες και αστυνομικοί» έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία.

Μερικοί βλέπουν στην κινητοποίηση αυτή, που τροφοδοτείται από τις δημοσιονομικές περικοπές που είχε θελήσει να επιβάλει η παραιτηθείσα κυβέρνηση, την πιθανή επιστροφή ενός κύματος θυμού παρόμοιου με αυτό των «κίτρινων γιλέκων» που είχαν συνταράξει τη χώρα το 2018 και το 2019.

Πληροφορίες για τις διαδηλώσεις “Block Everything” της Τετάρτης κυκλοφόρησαν στα social media το καλοκαίρι, και οι διαδηλώσεις συγκρίθηκαν με τις διαδηλώσεις των «Κίτρινων Γιλέκων» του 2018, οι οποίες ξεκίνησαν ως αντίδραση στις αυξήσεις των καυσίμων, αλλά εξελίχθηκαν σε ένα ευρύτερο κίνημα κατά του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και των σχεδίων του για οικονομικές μεταρρυθμίσεις.