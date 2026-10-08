Τις τελευταίες εβδομάδες έχει προκληθεί το απόλυτο χάος στη Γαλλία με τις ασταμάτητες διαδηλώσεις για την Παιδεία. Μαθητές και εκπαιδευτικοί συρρέουν στους δρόμους και τις πλατείες με μοναδικό αίτημά τους να αλλάξουν πια τα δεδομένα στα σχολεία και το εκπαιδευτικό σύστημα.

Βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου κατέγραψε τον Δήμαρχο του Σεν Ντενί, τον Μπαλί Μπαγκαγιόκο, να γίνεται ο ίδιος ανθρώπινη ασπίδα και να προστατεύει τους μαθητές που διαδήλωναν απέναντι στις ομάδες ασφαλείας της αστυνομίας.

Το βίντεο με τον Δήμαρχο να προστατεύει τους μαθητές:

Ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο ύψωσε τη φωνή του στις Αρχές και φώναζε επανειλημμένα «σταματήστε». Ο Δήμαρχος, ο οποίος ανήκει στο κόμμα της ριζοσπαστικής Αριστεράς «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI) εξήγησε στη συνέχεια σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters πως χθες, Τετάρτη βρέθηκε στη διαδήλωση για να στηρίξει τους μαθητές της εργατικής συνοικίας του.

«Είχαν αποφασίσει να επιτεθούν και ουσιαστικά να καταδιώξουν τους μαθητές, πολλοί από τους οποίους δεν είχαν επιδείξει καμία απολύτως επιθετική συμπεριφορά απέναντι στους αστυνομικούς», δήλωσε ο Δήμαρχος για τις ομάδες ασφάλειας της γαλλικής αστυνομίας.

Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος αντιστάθηκε και έγινε ανθρώπινη ασπίδα μπροστά από τους αστυνομικούς, οι Αρχές προχώρησαν σε χρήση δακρυγόνων εναντίον των διαδηλωτών και σε βάρος του.

«Θα μπορούσαν να είναι δικά μου παιδιά»

Οι διαδηλωτές καταγγέλλουν τις έντονες ανισότητες στην πρόσβαση στην εκπαίδευση και ειδικότερα στις φτωχότερες περιοχές της Γαλλίας. «Οι διαμαρτυρίες δεν είναι κάτι καινούργιο εδώ. Συμβαίνουν στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς», ανέφερε ο Δήμαρχος.

«Η υπόσχεση της Δημοκρατίας για ισότητα δεν τηρείται, ιδιαίτερα στις εργατικές συνοικίες, αλλά και στις αγροτικές περιοχές», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Ο Μπαλί Μπαγκαγιόκο είναι ο ίδιος πατέρας τεσσάρων παιδιών και δήλωσε χαρακτηριστικά: «τα παιδιά του Λυκείου που βρίσκονταν στον δρόμο θα μπορούσαν να είναι δικά μου παιδιά. Είναι ευθύνη μου να βρίσκομαι στο πλευρό τους».