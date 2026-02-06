Οι γαλλικές αρχές άσκησαν χθες Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου, διώξεις σε βάρος τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι, οι οποίοι φέρονται ότι υπέκλεψαν ευαίσθητα στρατιωτικά δεδομένα για λογαριασμό του Πεκίνου, σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά τη σύλληψη τους το περασμένο Σαββατοκύριακο στη νοτιοδυτική περιοχή Ζιρόντ, όπου οι δύο Κινέζοι φέρονται να είχαν νοικιάσει κατάλυμα μέσω Airbnb στο πλαίσιο σχεδίου συλλογής ευαίσθητων πληροφοριών, μεταξύ των οποίων και στρατιωτικές πληροφορίες.

Η εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε ότι δύο από τους υπόπτους προφυλακίστηκαν, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι και τέθηκαν υπό δικαστική επιτήρηση, χωρίς να δοθούν περαιτέρω στοιχεία για την ταυτότητά τους.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην «παράδοση πληροφοριών σε ξένη δύναμη» που ενδέχεται να πλήξει ζωτικά εθνικά συμφέροντα — αδίκημα που τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως και 15 ετών.

Η υπόθεση ξεκίνησε όταν κάτοικοι της περιοχής στις 30 Ιανουαρίου εντόπισαν την εγκατάσταση δορυφορικού πιάτου διαμέτρου περίπου 2 μέτρων, γεγονός που συνέπεσε με τοπική διακοπή του διαδικτύου.

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε την επόμενη ημέρα οδήγησε στον εντοπισμό «συστήματος υπολογιστών συνδεδεμένων με δορυφορικά πιάτα, ικανών να καταγράφουν δορυφορικά δεδομένα», σύμφωνα με την εισαγγελία.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο εξοπλισμός αυτός επέτρεπε την υποκλοπή «επικοινωνιών μεταξύ στρατιωτικών φορέων».

Τα κοινά σημεία των δύο υποθέσεων κατασκοπείας

Η συγκεκριμένη υπόθεση κατασκοπείας, βγήκε στην επιφάνεια μαζί με την αντίστοιχη του 50χρονου Έλληνα Σμήναρχου που συνελήφθη χθες (5/2), επίσης με την κατηγορία ότι διοχέτευε απόρρητες πληροφορίες στην Κίνα.

Οι δύο υποθέσεις αντιμετωπίζονται ως οι σημαντικότερες τα τελευταία χρόνια, καταδεικνύοντας μια στροφή προς τη στόχευση των διαστημικών επικοινωνιών και των δορυφορικών υποδομών παράλληλα με τις παραδοσιακές στρατιωτικές διαρροές.

Αμφότερες αφορούν την υποκλοπή ή κλοπή δεδομένων επικοινωνίας πληροφοριών του ΝΑΤΟ, με στόχο συγκεκριμένα διαστημικά συστήματα όπως το Starlink και απόρρητο στρατιωτικό λογισμικό.

Οι ελληνικές αρχές σε συνεργασία με τις γαλλικές, θέλουν να διαπιστώσουν αν πρόκειται για οργανωμένο διεθνές κύκλωμα, που δρούσε υπέρ εξωνατοϊκής χώρας, εν προκειμένω της Κίνας και ποιες διαβαθμισμένες πληροφορίες, έφυγαν από τις δύο χώρες, προς την Ασία.

ΠΗΓΗ: ΕΡΤ