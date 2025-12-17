Μια εβδομάδα μετά τις πρώτες κινητοποιήσεις, οι κτηνοτρόφοι ορισμένων περιοχών της Γαλλίας συνεχίζουν να διαμαρτύρονται ενάντια στο κυβερνητικό χειρισμό της εξαιρετικά μεταδοτικής ασθένειας της οζώδους δερματίτιδας.

Την Τρίτη (16/12) η κυβέρνηση αποφάσισε το μαζικό εμβολιασμό στις περιοχές με κρούσματα αλλά οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις που την Πέμπτη (18/12) θα συντονιστούν με εκείνες των αγροτών στις Βρυξέλλες εναντίον της υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας Μερκοσούρ (Mercosur).

Οι αγρότες κάνουν μπλόκα, στις περιοχές που καταγράφηκαν κρούσματα, όπως αυτοκινητόδρομοι και γραμμές τρένων αλλά η κινητοποίηση δεν είναι μαζική. Ενθαρρύνεται από τον ανταγωνισμό των συνδικάτων που προσπαθούν να επεκτείνουν τη βάση τους ή να τη διατηρήσουν, κυρίως μεταξύ του βασικού FNSEA, Coordination Rurale, Confédération paysanne και Jeunes agriculteurs.

Το βασικό αίτημα τους είναι να σταματήσει η μαζική θανάτωση βοοειδών και να απομονώνονται τα μολυσμένα ζώα από το υπόλοιπο κοπάδι. Ορισμένα συνδικάτα ζητούν να γίνει μαζικός εμβολιασμός σε όλη τη Γαλλία. Τέτοιο αίτημα βρίσκει αντίθετους τους κτηνοτρόφους περιοχών χωρίς κρούσματα.

Την Τρίτη το βράδυ η υπουργός Γεωργίας, Αννί Ζενεβάρ, ανακοίνωσε ότι 750.000 βοοειδή θα εμβολιαστούν τις επόμενες εβδομάδες στη νότιο-δυτική Γαλλία. Αλλά ορισμένα αγροτικά συνδικάτα δεν πείθονται.

Δεν είναι αρκετό γι’ αυτούς. Εναντιώνονται στις μαζικές σφαγές γιατί σε λίγο δεν θα μπορούν βρουν αγελάδες να αγοράσουν αν θανατώνουν ολόκληρα κοπάδια.

Από τον Ιούνιο όταν εντοπίστηκε αρχικά η ασθένεια που μεταδίδεται από τα έντομα, το κράτος χρησιμοποιεί τρεις μεθόδους για να σταματήσει τη μετάδοση.

Τη συστηματική θανάτωση με το πρώτο κρούσμα, τον εμβολιασμό στην συγκεκριμένη ζώνη και τον περιορισμό μετακίνησης των βοοειδών.

Η Υπουργός Γεωργίας ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός ταμείου αποζημίωσης άνω των 10 εκατομμύρια ευρώ για να υποστηριχτούν οι μικρές κτηνοτροφικές μονάδες κυρίως.

Συνολικά 113 εστίες κρουσμάτων οζώδους δερματίτιδας καταγράφτηκαν στη Γαλλία από τον Ιούνιο.

Υπήρξαν 3.300 θανατώσεις ζώων σε σύνολο 16 εκατομμυρίων βοοειδών στη Γαλλία.

Οι νόμοι/κανονισμοί που διέπουν τη διαχείριση ζωικών ασθενειών είναι ευρωπαϊκοί και εθνικοί.

Μόνο οι ζώνες που δεν έχουν κρούσματα μπορούν να συνεχίζουν να εξάγουν. Αν η κυβέρνηση αποφασίσει γενικό εμβολιασμό δηλαδή και σε ζώνες χωρίς κρούσματα τότε όλη η γαλλική κτηνοτροφία βοοειδών πρέπει να περιμένει 8 μήνες πριν εξάγει.

Οι ζώνες με κρούσματα ή σε περιορισμό/καραντίνα πρέπει να περιμένουν 14 μήνες ή 26 μήνες για να λάβουν το πράσινο φως για εξαγωγές.

To μεγαλύτερο συνδικάτο FNSEA υποστηρίζει τη στάση της κυβέρνησης γιατί θεωρεί ότι κινδυνεύουν οι γαλλικές εξαγωγές. «Θα μπει η γαλλική κτηνοτροφία σε καραντίνα» θεωρεί το συνδικάτο, ενώ η Γαλλία αντιτίθεται στη συμφωνία Mercosur γιατί τη θεωρεί αθέμιτο ανταγωνισμό και η εφαρμογή της αναμένεται να κλονίσει την γαλλική γεωργία.

