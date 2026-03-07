Σοκ έχει προκαλέσει στη Γαλλία μια υπόθεση που αφορά δύο αδέλφια, τα οποία κατηγορούνται ότι κρατούσαν αιχμάλωτη τη μητέρα τους και στη συνέχεια απέκρυψαν τον θάνατό της για χρόνια, με τη συνεργασία της συντρόφου του ενός. Το περιστατικό αποκαλύφθηκε στο Σεν-Μισέλ-σιρ-Μερτ, μια μικρή κοινότητα στην ανατολική Γαλλία.

Η υπόθεση ήρθε στο φως στις 28 Ιανουαρίου, όταν ο δήμαρχος του χωριού των περίπου 1.700 κατοίκων ενημέρωσε τις αστυνομικές Αρχές, καθώς είχε να δει τη Λιλιάν Κουανσελέν εδώ και τουλάχιστον τρία χρόνια. Η γυναίκα, που είχε γεννηθεί το 1953, βρισκόταν υπό την κηδεμονία των δύο γιων της.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Επινάλ, Φρεντερίκ Ναόν, οι δύο άνδρες και η σύντροφος του μεγαλύτερου γιοτ της, έδωσαν αντιφατικές και μη πειστικές εξηγήσεις για την εξαφάνιση της γυναίκας. Και οι τρεις συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Ο 39χρονος γιος αρνήθηκε να συνεργαστεί με τις αρχές, ενώ ο 45χρονος αδελφός του και η 40χρονη σύντροφός του παραδέχθηκαν ότι η γυναίκα παρέμενε για μήνες κλειδωμένη στο δωμάτιό της, χωρίς επαρκή τροφή και χωρίς ιατρική φροντίδα.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα δύο αδέλφια είχαν εγκαταστήσει κάμερα στο δωμάτιό της και την παρακολουθούσαν μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Ο μεγαλύτερος υποστήριξε ότι ο αδελφός του συχνά την έσπρωχνε στο κρεβάτι και ότι η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε δραματικά, φτάνοντας να ζυγίζει μόλις 30 κιλά. Δήλωσε επίσης ότι είδε τον αδελφό του να την ταρακουνάει λίγο πριν από τον θάνατό της.

Οι αρχές εκτιμούν ότι τα γεγονότα εκτυλίχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2022 έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2023, όταν η γυναίκα ήταν περίπου 70 ετών. Μετά τον θάνατό της, οι δύο άνδρες φέρονται να έκρυψαν το πτώμα στο γκαράζ του σπιτιού και αργότερα να το έθαψαν σε κοντινό δάσος.

Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, συνέχισαν να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της μητέρας τους και να συνάπτουν δάνεια στο όνομά της. Μέχρι και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους φέρονται να υποστήριζαν ότι η γυναίκα ήταν ζωντανή, λέγοντας μάλιστα ότι πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα.

Οι δύο αδελφοί αντιμετωπίζουν πλέον βαριές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου, απάτη και άλλα σοβαρά αδικήματα.