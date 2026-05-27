Μια απίστευτη δικαιολογία ξεστόμισαν δύο έφηβοι που είναι ύποπτοι για τον στραγγαλισμό ενός 11χρονου αγοριού στη Ρεν της δυτικής Γαλλίας. Όπως δήλωσε ο εισαγγελέας της πόλης, οι δράστες ισχυρίστηκαν ότι κίνητρό τους ήταν η «εκδίκηση» για να πάρουν πίσω αλιευτικό εξοπλισμό, η αξία του οποίου δεν ξεπερνούσε τα μερικά δεκάδες ευρώ.

Η προσωρινή κράτηση του 16χρονου αγοριού και της 15χρονης κοπέλας παρατάθηκε, ενώ το πρωί της Τετάρτης (27/5) αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του δικαστηρίου. Όπως γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ο εισαγγελέας Φρεντερίκ Τεγιέ, οι δύο έφηβοι είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της «ανθρωποκτονίας ανηλίκου».

Το θύμα, ο 11χρονος Τεό, είχε πάει την Κυριακή (24/5) το απόγευμα για ψάρεμα στον ποταμό Βιλέν μαζί με τους δύο εφήβους.

Ένα ζευγάρι που βρισκόταν στην περιοχή άκουσε τις κραυγές ενός παιδιού και ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Γύρω στις 17:00 της ίδιας ημέρας, οι αστυνομικοί εντόπισαν το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του σε μια δασώδη τοποθεσία στις όχθες του ποταμού. Ο μικρός έφερε μια πετσέτα μπάνιου τυλιγμένη γύρω από τον λαιμό του.

Η ιατροδικαστική εξέταση (νεκροψία-νεκροτομή) επιβεβαίωσε ότι ο θάνατος του Τεό επήλθε από στραγγαλισμό.

Μετά το έγκλημα, οι δύο ύποπτοι εθεάθησαν να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο, ενώ ο εξοπλισμός ψαρέματος του 11χρονου είχε εξαφανιστεί.

Οι έρευνες των Αρχών οδήγησαν στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη του 16χρονου το πρωί της Δευτέρας, ενώ το 15χρονο κορίτσι παρουσιάστηκε αυτοβούλως στο αστυνομικό τμήμα και τέθηκε υπό κράτηση το ίδιο απόγευμα.

Αν και οι καταθέσεις τους παρουσιάζουν αντιφάσεις, οι δύο έφηβοι ομολόγησαν ότι επιτέθηκαν στον Τεό και τον στραγγάλισαν, προτού διαφύγουν κλέβοντας τα σύνεργα ψαρέματος και τα προσωπικά του αντικείμενα. Τα κλοπιμαία εντοπίστηκαν τελικά στα σπίτια των ανήλικων κατά τη διάρκεια αστυνομικών ερευνών.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, οι τρεις τους είχαν βρεθεί για ψάρεμα στον ποταμό Βιλέν και το προηγούμενο Σάββατο, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για την επόμενη μέρα.

Οι κατηγορούμενοι ισχυρίστηκαν ότι ήθελαν να τιμωρήσουν τον Τεό επειδή τους είχε πάρει κάποια δολώματα μικρής χρηματικής αξίας. Από την άλλη πλευρά, ο 11χρονος είχε εκμυστηρευτεί στους γονείς του ότι ο 16χρονος, με τον οποίο είχε πρόσφατα γνωριστεί, του είχε «χαρίσει» τα συγκεκριμένα δολώματα.