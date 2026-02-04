Τέσσερα άτομα μεταξύ των οποίων δύο Κινέζοι υπήκοοι συνελήφθησαν στη Ζιρόντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, ως ύποπτοι για διενέργεια κατασκοπείας για λογαριασμό της Κίνας.

Οδηγούνται ενώπιον του ανακριτή, σύμφωνα με το γραφείο του Εισαγγελέα του Παρισιού.

Στις 4 Φεβρουαρίου, το τμήμα ηλεκτρονικού εγκλήματος της εισαγγελίας του Παρισιού ξεκίνησε δικαστική έρευνα για την υπόθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο Κινέζοι υπήκοοι είχαν εισέλθει στο γαλλικό έδαφος με σκοπό τη συλλογή δορυφορικών δεδομένων από το δίκτυο Starlink και δεδομένων από οντότητες ζωτικής σημασίας, ιδίως από στρατιωτικές, προκειμένου να τα διαβιβάσουν στη χώρα προέλευσής τους, δηλαδή την Κίνα.

Τέλος, αξίζει αν σημειωθεί ότι τέσσερα άτομα οδηγήθηκαν ενώπιον του ανακριτή, με δύο εξ αυτών να έχουν τεθεί και υπό κράτηση.

Πηγή: ΑΠΕ/ΜΠΕ