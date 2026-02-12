Αναστάτωση έχει προκαλέσει στην περιοχή Ωτ-Σον της Γαλλίας, ο εντοπισμός δύο νεκρών βρεφών μέσα σε καταψύκτη κατοικίας. Σύμφωνα με το BFMTV, όλα ξεκίνησαν όταν ο πατέρας της οικογένειας εντόπισε ένα μωρό στον καταψύκτη του σπιτιού και ειδοποίησε άμεσα τις αστυνομικές Αρχές. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο, πραγματοποίησαν έρευνα και εντόπισαν και δεύτερο βρέφος στον ίδιο χώρο.

Για την υπόθεση συνελήφθη η σύντροφος του 50χρονου άνδρα, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί οι συνθήκες θανάτου των παιδιών, ούτε η ακριβής σχέση της γυναίκας με τα δύο βρέφη. Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.