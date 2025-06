Σφοδρές καταιγίδες έπληξαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ τη Γαλλία, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και 17 να τραυματισθούν, ο ένας από τους οποίους σοβαρά, σύμφωνα με απολογισμό που ανακοινώθηκε σήμερα από την υπηρεσία πολιτικής ασφαλείας.

Wind,hail the size of tangerines,flooded streets,fallen trees in Paris. Several metro stations were closed due to flooding.The thermometer dropped by almost 11.4°C in just 20 minutes.There are dead and injured.@MeteoExpress @CLPRESSFR pic.twitter.com/vE8ByyzgBA

— Climate Review (@ClimateRe50366) June 25, 2025