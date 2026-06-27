Προκαταρκτική έρευνα ξεκίνησε στη Γαλλία μετά τις υποψίες που διατυπώθηκαν περί διακίνησης παιδιών μέσω της πλατφόρμας πώλησης μεταχειρισμένων ειδών Vinted, ανακοίνωσε η εισαγγελία της Ναντέρ.

Οι Αρχές θορυβήθηκαν αφού χρήστες της πλατφόρμας κατήγγειλαν ότι είδαν αγγελίες που τις θεώρησαν «ύποπτες» επειδή αναφέρονταν σε παιχνίδια ή άλλα αντικείμενα, μηδαμινής αξίας, τα οποία όμως πωλούνταν έναντι αστρονομικών ποσών και στην περιγραφή τους γινόταν λόγος για ηλικίες και μεγέθη που θα μπορούσαν να αντιστοιχούν σε εκείνα μικρών παιδιών.

Το θέμα πήρε διαστάσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και κυρίως στο TikTok: «Δείτε, μια φιγούρα Χάρι Πότε έναντι 30.000 ευρώ», ανέφερε ένας δημιουργός περιεχομένου σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα Ιουνίου. «Η τιμή εγείρει πολλά ερωτηματικά», πρόσθεσε, όπως και «οι λεπτομέρειες (στην περιγραφή), ύψος 1,58, ηλικία 13 ετών». Εξέφρασε επίσης την υποψία ότι ίσως να πρόκειται για «κάποιον κώδικα για διακίνηση παιδιών».

Η Ύπατη Επίτροπος Παιδικής Ηλικίας Σάρα Ελ Χαϊρί, είπε την Τρίτη ότι κατήγγειλε «την ύπαρξη ύποπτων λογαριασμών» στην πλατφόρμα. Την Πέμπτη χαρακτήρισε «ανατριχιαστικό», εφόσον αληθεύει, το περιεχόμενο ενός άρθρου του μέσου 20minutes, που υποστήριζε ότι ήρθε σε επαφή με έναν άνδρα ο οποίος πωλούσε ένα κοριτσάκι μέσα από μια φαινομενικά «ανώδυνη» μικρή αγγελία. Το άρθρο «διορθώθηκε» την Παρασκευή, επειδή ο υποτιθέμενος διακινητής παιδιών ήταν ένας 17χρονος μαθητής λυκείου που ανάρτησε την αγγελία για να παγιδεύσει «παιδόφιλους», κατά δήλωσή του.

Μέχρι τώρα, η εισαγγελία δεν έχει διευκρινίσει αν κάποιες από τις υποψίες αποδείχθηκαν βάσιμες. Πολλοί από τους πωλητές που «καταγγέλθηκαν» στα βίντεο, διαβεβαίωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο ότι πράγματι πωλούσαν παιχνίδια.

Η πλατφόρμα Vinted ανέφερε από την πλευρά της ότι «ενημερώθηκε για τις αγγελίες» και, αφού ερεύνησε το θέμα, δεν βρήκε κανένα στοιχείο που να τις συνδέει με εγκληματική δραστηριότητα. Η ηλικία που αναφέρεται στις αγγελίες είναι εκείνη για την οποία προτείνονται τα αντικείμενα ενώ οι υψηλές τιμές δικαιολογούνται, είτε επειδή πρόκειται για συλλεκτικά αντικείμενα, είτε επειδή είναι κάποιου είδους «τακτική διαπραγμάτευσης» με τους αγοραστές. Διαβεβαίωσε εξάλλου ότι δεν ανέχεται «κανένα ακατάλληλο περιεχόμενο» και παρεμβαίνει «κάθε φορά» που εμφανίζεται κάποια «ύποπτη» αγγελία, ενώ συνεργάζεται και με τις Αρχές.