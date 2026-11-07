Η Εισαγγελία του Παρισιού ανακοίνωσε την έναρξη επίσημης έρευνας με αφορμή το μπαράζ ψευδών απειλών για τοποθέτηση βομβών σε αεροσκάφη που κινούνταν στον γαλλικό εναέριο χώρο. Βασικός στόχος της εισαγγελικής έρευνας είναι να διαπιστωθεί εάν υπάρχει άμεση σύνδεση μεταξύ των δραστών και «ξένων δυνάμεων».

Όπως υπογράμμισε η εισαγγελία σε δηλώσεις της στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι έρευνες «διεξάγονται για τον εντοπισμό των συντακτών των e-mails που διέδωσαν αυτές τις ψευδείς πληροφορίες ώστε να κάνουν το κοινό να πιστέψει σε μια επικίνδυνη κατάσταση και την πιθανή σύνδεση των συντακτών αυτών με ξένες δυνάμεις».

Το φαινόμενο έλαβε ανησυχητικές διαστάσεις τις τελευταίες ημέρες. Την Πέμπτη (5/11), πτήση της Aer Lingus αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει εκτροπή στο Εβρέ έπειτα από προειδοποίηση για βόμβα. Την Παρασκευή, το Γραφείο του Πρωθυπουργού γνωστοποίησε τέσσερις νέους συναγερμούς για αεροσκάφη στον γαλλικό εναέριο χώρο. Και στις τέσσερις περιπτώσεις χρειάστηκε η επέμβαση πυροτεχνουργών για «επιθεωρήσεις ασφαλείας».

Σύμφωνα με πηγές με γνώση του θέματος, τρία από τα εμπλεκόμενα αεροσκάφη προσγειώθηκαν τελικά στο αεροδρόμιο Ορλύ και το τέταρτο στο Μπορντό, ολοκληρώνοντας τα δρομολόγιά τους με απόλυτη ασφάλεια.

Το Γραφείο του Πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνύ, ο οποίος έχει την ευθύνη για την εναέρια ασφάλεια και άμυνα της Γαλλίας, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Διεξάγεται έρευνα για να προσδιοριστεί η προέλευση αυτών των απειλών, οι οποίες επηρεάζουν όλη την Ευρώπη».

Πράγματι, από τις αρχές της εβδομάδας, δεκάδες εμπορικές πτήσεις στην Ευρώπη έγιναν στόχος ανάλογων απειλών, με αποτέλεσμα αεροσκάφη να αλλάξουν πορεία, να συνοδευτούν από μαχητικά, να εκκενωθούν ή να υποβληθούν σε εξονυχιστικούς ελέγχους. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν εντοπίστηκαν εκρηκτικά. Στο στόχαστρο των απειλών βρέθηκαν επίσης μέσα ενημέρωσης, όπως βρετανικά και ιρλανδικά ΜΜΕ (π.χ. Sky News), καθώς και το γαλλικό TF1. Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας, μάλιστα, έκανε λόγο για μια «πιθανή συντονισμένη εκστρατεία με στόχο την πρόκληση διαταραχής».

Αξίζει να σημειωθεί πως για τις απειλές που στάλθηκαν την Πέμπτη στα αεροδρόμια της Σόφιας και της Ρώμης, υπήρξε ανάληψη ευθύνης από τη ρωσική εξτρεμιστική οργάνωση «Μαχητές του Κράτους των Αρσενικών», αν και ο ηγέτης της αργότερα αρνήθηκε κάθε ανάμειξη.

Το μπαράζ των ψευδών συναγερμών έρχεται σε μια περίοδο όπου κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι προειδοποιούν για ραγδαία αύξηση των επιχειρήσεων αποσταθεροποίησης που εξυπηρετούν τα συμφέροντα της Ρωσίας ή του Ιράν. Οι ενέργειες αυτές φέρονται να περιλαμβάνουν από κυβερνοεπιθέσεις και δολιοφθορές μέχρι εκστρατείες παραπληροφόρησης. Υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούσαν εδώ και καιρό πως επίκειται κλιμάκωση αυτών των πρακτικών, με αιχμή του δόρατος τη Ρωσία, στην προσπάθειά της να πλήξει τη σταθερή ευρωπαϊκή στήριξη προς την Ουκρανία.