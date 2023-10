Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των εισαγγελικών αρχών στο Παρίσι και σε προάστειά του, καθώς σε αρκετά κτήρια άγνωστοι ζωγράφισαν Άστρα του Δαβίδ, τα οποία θεωρούνται απειλητικά για τους Εβραίους, εν μέσω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρξε και αναγραφή του συνθήματος «η Παλαιστίνη θα νικήσει».

Η Ένωση Εβραίων Φοιτητών της Γαλλίας είπε ότι σχεδιάστηκαν για να αντικατοπτρίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι Εβραίοι αναγκάστηκαν να φορούν τα αστέρια από το ναζιστικό καθεστώς.

Une soixantaine d’étoiles de David ont été taguées sur plusieurs façades d’immeubles à Paris, Saint-Ouen et Aubervilliers. L’antisémitisme est plus que jamais présent et nous ramène aux heures les plus sombres de l’histoire de France.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête… pic.twitter.com/izJdPqvebQ

— CRIF (@Le_CRIF) October 31, 2023

