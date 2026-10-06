Πολυπληθείς διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου, σε ολόκληρη τη Γαλλία, με τους μαθητές να διεκδικούν αύξηση των κονδυλίων για τη δημόσια εκπαίδευση, και βελτίωση των συνθηκών στα σχολεία.

Ενώ οι μαθητικές κοινότητες κάνουν λόγο για «ιστορική στιγμή» με τη συμμετοχή 450.000 διαδηλωτών, εκ των οποίων οι 100.000 μόνο στο Παρίσι, οι Αρχές υπολογίζουν τους συμμετέχοντες σε περισσότερους από 250.000.

Τουλάχιστον 900 σχολεία τελούν υπό κατάληψη ή αναστολή λειτουργίας, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας.

Την ίδια ώρα, οι κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια, χρήση δακρυγόνων, 6.100 προσαγωγές και εκατοντάδες τραυματισμούς.

Βίντεο από τις διαδηλώσεις στη Γαλλία, σήμερα Τρίτη 6 Οκτωβρίου:

Τα αιτήματα των μαθητών

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις, οι οποίες ξεκίνησαν τον Σεπτέμβριο από τα υποβαθμισμένα προάστια του Παρισιού, έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρη τη γαλλική επικράτεια.

Οι μαθητές διεκδικούν την άμεση αύξηση των οικονομικών πόρων για την Παιδεία και τη διασφάλιση καλύτερων συνθηκών στα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Σχετικά με τη συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της Τρίτης (06/10):

Οι εκτιμήσεις μαθητικών ενώσεων κάνουν λόγο για 450.000 διαδηλωτές πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 100.000 διαδήλωσαν στο Παρίσι.

κάνουν λόγο για 450.000 διαδηλωτές πανελλαδικά, εκ των οποίων οι 100.000 διαδήλωσαν στο Παρίσι. Οι εκτιμήσεις των Αρχών υπολογίζουν τον συνολικό αριθμό των διαδηλωτών σε πάνω από 250.000 άτομα, με 56.000 στο Παρίσι.

Όσον αφορά τις καταλήψεις, το Υπουργείο Παιδείας αναφέρει ότι περίπου 900 σχολεία τελούν υπό κατάληψη ή αναστολή μαθημάτων, ενώ οι μαθητές υποστηρίζουν ότι ο αριθμός ξεπερνά τα 2.000.

Στο πλευρό των μαθητών κατήλθαν στους δρόμους γονείς, φοιτητές, εκπαιδευτικοί, καθώς και η Γενική Συνομποσπονδία Εργατών (CGT), η μεγαλύτερη συνδικαλιστική ένωση της Γαλλίας.

Επεισόδια, δακρυγόνα και μαζικές συλλήψεις

Οι διαδηλώσεις διεξήχθησαν υπό την παρουσία ισχυρότατων αστυνομικών δυνάμεων. Επεισόδια και αψιμαχίες με την αστυνομία καταγράφηκαν σε πολλές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Λιλ, η Λυών, το Στρασβούργο, η Ρεν και το Παρίσι, όπου οι αστυνομικοί έκαναν χρήση δακρυγόνων για την απομάκρυνση μαθητών από αποκλεισμένα σχολεία.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία:

Προσαγωγές: Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6.100 προσαγωγές από την έναρξη των διαδηλώσεων, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανηλίκων.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 6.100 προσαγωγές από την έναρξη των διαδηλώσεων, στη συντριπτική τους πλειονότητα ανηλίκων. Διώξεις: Σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ των οποίων 1.483 ανήλικοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Σε περισσότερους από 1.800 ανθρώπους έχουν ασκηθεί διώξεις, μεταξύ των οποίων 1.483 ανήλικοι, σύμφωνα με το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Τραυματισμοί: Τουλάχιστον 715 αστυνομικοί και 215 έφηβοι έχουν τραυματιστεί στις συγκρούσεις, σύμφωνα με το Γραφείο του Πρωθυπουργού.

Παρών ο Πρόεδρος της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν (Jean-Luc Mélenchon)

Στη διαδήλωση του Παρισιού έδωσε το «παρών» ο Πρόεδρος της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ζαν Λυκ Μελανσόν, ο οποίος έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τους συγκεντρωμένους.

Αντιδρώντας στις εξελίξεις, ο Πρωθυπουργός της Γαλλίας, Σεμπαστιάν Λεκορνί, (Sébastien Lecornu), μιλώντας ενώπιον της Εθνοσυνέλευσης:

Καταδίκασε τα επεισόδια και αρνήθηκε κάθε κατηγορία περί αστυνομικής καταστολής. Ανακοίνωσε την αναστολή των μαθημάτων στα Λύκεια προς το τέλος της εβδομάδας, προκειμένου να οργανωθεί «διαδικασία εσωτερικού δημοκρατικού διαλόγου». Κατηγόρησε τη ριζοσπαστική Αριστερά πως έχει «πολιτικό σχέδιο» να «βυθίσει τη χώρα στο χάος» εν όψει των Προεδρικών Εκλογών του Απριλίου-Μαΐου.

«Το να ψεύδεστε για τις προθέσεις της Κυβέρνησης, δεν θα σας σώσει εκλογικά. Το να σπέρνετε το χάος, όπως το κάνετε από την αρχή των μαθητικών διαδηλώσεων, είναι σκάνδαλο, κι εμείς δεν θα σας επιτρέψουμε να το κάνετε», δήλωσε ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, απαντώντας σε λεκτική επίθεση της Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Ανυπότακτης Γαλλίας, Ματίλντ Πανό, (Mathilde Panot).

Από την πλευρά της, η Υπουργός Κατάρτισης, Σαμπρινά Ρουμπάς (Sabrina Roubache), ανέφερε στο BBC ότι η κυβέρνηση πρέπει να ακούσει τους νέους, σημειώνοντας παράλληλα ότι οι μαθητές «πρέπει να καταλάβουν ότι είναι και τυχεροί» που ζουν στη Γαλλία, απολαμβάνοντας δωρεάν εκπαίδευση και υγεία. Η ίδια υπερασπίστηκε την αστυνομική δράση, επικαλούμενη «πολύ υψηλό επίπεδο βίας από τους νέους».

Οι κινητοποιήσεις συνιστούν μείζονα πρόκληση για την κυβέρνηση του Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν (Emmanuel Macron), σε μια περίοδο σοβαρών οικονομικών πιέσεων και περιορισμένων δημοσιονομικών περιθωρίων.