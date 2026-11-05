Σε κατάσταση εκτεταμένου συναγερμού βρίσκεται η Γαλλία, καθώς ένα νέο, μαζικό απεργιακό κύμα σαρώνει τη χώρα.

Εργαζόμενοι τόσο του δημόσιου, όσο και του ιδιωτικού τομέα, φοιτητές και μαθητές ενώνουν τις δυνάμεις τους, βγαίνοντας ξανά στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν ενάντια στην ακρίβεια, τη συρρίκνωση των δημόσιων υποδομών και τα χρόνια προβλήματα στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Περισσότερες από 250 συγκεντρώσεις καταγράφονται σε όλη την επικράτεια, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για παρουσία 500.000 έως και 700.000 πολιτών.

Κοινό μέτωπο για αποδοχές και αξιοπρεπείς συνθήκες

Η κινητοποίηση συντονίζεται από πέντε μεγάλες συνδικαλιστικές ομοσπονδίες, μεταξύ των οποίων η CGT και η CFDT. Κεντρικός άξονας των διεκδικήσεων είναι η ουσιαστική οικονομική ανακούφιση των νοικοκυριών, με αιχμή την άμεση αύξηση του κατώτατου ωρομισθίου (Smic) και οριζόντιες καθαρές αυξήσεις της τάξης των 100 ευρώ μηνιαίως για το σύνολο των μισθωτών.

Οι διαμαρτυρίες, που ξεκίνησαν στις αρχές του φθινοπώρου από μαθητικές κινητοποιήσεις για την υποβάθμιση των σχολείων, μετεξελίχθηκαν ταχύτατα σε μια ευρύτερη κοινωνική έκρηξη απέναντι στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης, συσπειρώνοντας ακόμη και ομάδες των «κίτρινων γιλέκων».





Επεισόδια, χημικά και αποκλεισμοί σχολείων

Από νωρίς το πρωί καταγράφηκαν εστίες έντασης σε αρκετές πόλεις:

Λυών: Οι δυνάμεις καταστολής προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων και συλλήψεις, όταν διαδηλωτές πέταξαν πέτρες προς βιτρίνες καταστημάτων και αστυνομικούς.

Παρίσι: Μαθητές έστησαν αυτοσχέδια οδοφράγματα με κάδους σε κεντρικές οδικές αρτηρίες και έξω από Λύκεια, με την αστυνομία να παρεμβαίνει βίαια για να διαλύσει τα μπλόκα.

Τουρνεφέιγ & Στρασβούργο: Στο Λύκειο Françoise στο Τουρνεφέιγ σημειώθηκε πυρκαγιά στους χώρους υποδοχής και γραφείων; έπειτα από ρίψη πυροτεχνημάτων, ενώ στο Στρασβούργο η Πυροσβεστική έσβησε φωτιά στις πύλες σχολικού συγκροτήματος εν μέσω ρίψης δακρυγόνων.

Αστακός το Παρίσι και αυστηροί περιορισμοί

Υπό τον φόβο επανάληψης των βίαιων ταραχών και των λεηλασιών, που είχαν σημειωθεί στα μέσα Οκτωβρίου, το Υπουργείο Εσωτερικών ανέπτυξε 70.000 αστυνομικούς και χωροφύλακες σε όλη τη γαλλική επικράτεια. Στο Παρίσι επιβλήθηκε αυστηρή αλλαγή πορείας, αποκλείοντας τις οδούς που πλησιάζουν κυβερνητικά κτήρια όπως το Μέγαρο των Ηλυσίων, αναγκάζοντας τους διαδηλωτές να κινηθούν αποκλειστικά στον άξονα μεταξύ Πλατείας Δημοκρατίας και Πλατείας Έθνους.

Επιπτώσεις σε μεταφορές, ενέργεια και διπλωματία

Η απεργιακή δράση είχε άμεσο αντίκτυπο στον ενεργειακό τομέα. Η μειωμένη λειτουργία των πυρηνικών σταθμών ανάγκασε τη Γαλλία να καλύψει τις ανάγκες της με αυξημένες εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ μπλόκα σημειώθηκαν και σε διυλιστήρια καυσίμων.

Το κλίμα αναταραχής επηρέασε ακόμη και το διεθνές πεδίο: προγραμματισμένη Υπουργική Σύνοδος της G7 μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Μασσαλία στην πρωτεύουσα, κίνηση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στους διπλωματικούς κύκλους για την εικόνα αστάθειας που εκπέμπει η χώρα διεθνώς.