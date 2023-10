Τα αεροδρόμια της Λυών, της Λιλ, της Τουλούζης, της Νίκαιας και της Νάντης, καθώς και το αεροδρόμιο Μποβέ στο Παρίσι εκκενώθηκαν όπως μεταδίδει το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, “για να διαπιστωθεί αν οι απειλές είναι ρεαλιστικές”.

Όλες οι πτήσεις από και προς τα εν λόγω αεροδρόμια έχουν ανασταλεί, και αναμένονται πολύωρες καθυστερήσεις.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες υπήρξαν απειλητικά τηλεφωνήματα, για βόμβες σε μουσεία και μνημεία στη Γαλλία.

«Ομάδες της κρατικής ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο», ανέφερε το αεροδρόμιο της Λιλ.

Η ανακοίνωση για το αεροδρόμιο της Λιλ αναφέρει ότι ο κόσμος πρέπει να φύγει και ότι ομάδες της ομοσπονδιακής ασφάλειας βρίσκονται στο σημείο.

Λίγη ώρα αργότερα στη Νίκαια υπήρξε λήξη συναγερμού καθώς αστυνομικοί εντόπισαν και κατέστρεψαν ένα εγκαταλλελειμένο αντικείμενο στο Terminal 1.

