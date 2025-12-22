Έκρηξη σημειώθηκε τη Δευτέρα στο χημικό εργοστάσιο Elkem Silicones στο Saint-Fons, νότια της Λυών στη Γαλλία και τραυματίστηκαν τουλάχιστον τέσσερις εργαζόμενοι. Οι δύο εκ των τεσσάρων είναι σοβαρά τραυματίες.

Ειδικότερα, η έκρηξη έγινε στις 14:45 [τοπική ώρα] στο εργοστάσιο παραγωγής υλικών με βάση τη σιλικόνη, το πυρίτιο, τον άνθρακα και άλλα υλικά, το οποίο έχει 600 άτομα προσωπικό.

Μετά την έκρηξη προκλήθηκε και η πυρκαγιά σε ένα από τα εργαστήρια του εργοστασίου. «Θα διεξαχθούν έρευνες για να προσδιοριστούν οι ακριβείς συνθήκες της έκρηξης», τόνισε η Elkem.

Αμέσως, έσπευσαν στο σημείο 88 πυροσβέστες και 34 οχήματα, καθώς και 60 δημοτικοί αστυνομικοί και της τροχαίας. Έτσι, η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο λίγο πριν από τις 17:00 [τοπική ώρα].

Ωστόσο, λίγο πριν τεθεί η φωτιά σε έλεγχο, ο περιορισμός για τους κατοίκους τεσσάρων δήμων γύρω από την περιοχή στη Λυών ήρθη, όπως πληροφορήθηκε το BFM Lyon.

«Λάβαμε όλες τις προφυλάξεις για να διασφαλίσουμε ότι δεν υπήρχε κίνδυνος νέας έκρηξης και όλες οι μετρήσεις που κάναμε, αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει τοξικότητα», διευκρίνισε στον Τύπο επιτόπου ο αναπληρωτής νομάρχης, αρμόδιος για την ασφάλεια, Antoine Guérin.

Πηγή: bfmtv