Ο εκτροχιασμός επιβατικού συρμού το βράδυ της Παρασκευής (11/9) στη βορειοδυτική Γαλλία είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν 44 άνθρωποι, ανάμεσά τους νεαρή σε «πολύ σοβαρή κατάσταση», σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Un train déraille en France: 44 blessés, dont une femme dans un état grave https://t.co/GgARFEtRRO — TVA Nouvelles (@tvanouvelles) September 12, 2026

At least 44 people have been injured after a passenger train carrying approximately 180 people derailed in northern France, according to officials. Follow: https://t.co/1ymjeeywxb pic.twitter.com/DQ4lJ5Flvi — PressTV Extra (@PresstvExtra) September 12, 2026

Ο εκτροχιασμός του περιφερειακού τρένου, το οποίο συνέδεε τις πόλεις Ρουέν και Καέν, στη Νορμανδία, έγινε περί τις 19:45 (τοπική ώρα· 20:45 ώρα Ελλάδας), στο επίπεδο της κοινότητας Κλεόν, και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση — επιχείρησαν 130 πυροσβέστες, πέντε ιατρικές ομάδες και 80 οχήματα.

🚨 #BreakingNews: Official confirmation details the major rail accident in Normandy, where a regional passenger train carrying nearly 200 people derailed near Cléon between Rouen and Caen. Emergency services deployed over 140 firefighters to the scene, treating 44 injured… pic.twitter.com/ITevcuzQCQ — X-K (@ConflictRadarME) September 12, 2026

🔴 ALERTE INFO : Un train reliant #Rouen à #Caen a déraillé ce vendredi soir vers 19h45, à hauteur de Cléon et Tourville-la-Rivière, en Seine-Maritime. 🚆 🚨 Environ 200 passagers se trouvaient à bord. La préfecture a déclenché le plan ORSEC « nombreuses victimes ». Le bilan… pic.twitter.com/6L8nq1FOLK — FranceNews24 (@FranceNews24) September 11, 2026

Φωτοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου είδε πολλά ασθενοφόρα και όχημα συνοδευόμενο από την αστυνομία που μετέφερε επιβάτες τυλιγμένους με κουβέρτες επιβίωσης.

Επιβάτισσα 18 ετών «διακομίστηκε σε πολύ σοβαρή κατάσταση» με ελικόπτερο σε νοσοκομείο, ενώ άλλοι 43 συνεπιβάτες της υπέστησαν τραύματα διαφόρων βαθμών σοβαρότητας, από μέτριας ως σοβαρής, διευκρίνισε ο εισαγγελέας της Ρουέν, ο Σεμπαστιάν Γκαλουά.

Η δικαστική αστυνομία διενεργεί έρευνα, πρόσθεσε.

Οι εξετάσεις αλκοολαιμίας και οι εξετάσεις για τη χρήση φαρμακευτικών ή ναρκωτικών ουσιών στις οποίες υποβλήθηκε ο μηχανοδηγός του περιφερειακού συρμού είχαν όλες τους «αρνητικό» αποτέλεσμα, σημείωσε ο εισαγγελικός λειτουργός.

Τα αίτια του σιδηροδρομικού ατυχήματος δεν ήταν σαφή ως αργά χθες βράδυ. «Η έρευνα θα έχει μακρά διάρκεια», τόνισε η αναπληρώτρια εισαγγελέας Μαρί-Βαλερί Αλμπέρ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

🇫🇷 Francia Un tren de pasajeros que cubría la ruta Ruán-Caen descarriló a la altura de Cléon, en Normandía, dejando al menos 20 heridos mientras los equipos de emergencia despliegan el plan de asistencia. pic.twitter.com/uFTj97prNW — Media Oriente (@MediaOriente) September 11, 2026

Η γαλλική εθνική επιχείρηση σιδηροδρόμων, η SNCF, υποσχέθηκε «απόλυτη διαφάνεια» στη συνεργασία της στην έρευνα.

Αρχικά, χθες το βράδυ, ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό έκανε λόγο για «περίπου είκοσι τραυματίες» από τους συνολικά 180 επιβάτες της αμαξοστοιχίας.

Επιβάτες, σε «κατάσταση σοκ», αφηγήθηκαν πως ο συρμός άρχισε να «τρέμει», σαν ο μηχανοδηγός να έκανε φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης, προτού βαγόνια αρχίσουν να εκτροχιάζονται, σύμφωνα με ρεπορτάζ γαλλικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων του BFMTV και του ici Normandie.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟ: AFP