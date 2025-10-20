Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ανεμοστρόβιλο που έπληξε την περιοχή του Βαλ ντ’Ουάζ, στα βόρεια του Παρισιού, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνέζ.

Ο υπουργός είπε ότι παρακολουθεί την κατάσταση και ότι πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν λόγω του ανεμοστρόβιλου.

🇫🇷 | Vidéo exclusive de la #tornade qui a frappé #Ermont dans le Val-d’Oise où l’on voit des grues tomber fin d’après midi pic.twitter.com/s0luhV9PUb

NOW: Footage shows damaged vehicles on a roadway in Ermont, France after getting struck by tornado debris. #Ermont #ValdOise pic.twitter.com/3QxF1UN7sb

[#France/#Tornade]

⚡️🇫🇷 Les communes françaises Ermont et Eaubonne ont été touchées par une tornade. (Val-d’Oise)

Les sapeurs-pompiers du @Sdis_95 et les forces de sécurité sont actuellement mobilisés à #Ermont, #Eaubonne, #Andilly, #Montmorency et #Franconville pour plusieurs… pic.twitter.com/r5aVH4Uato

— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 20, 2025