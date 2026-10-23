Ένας άνδρας άνοιξε πυρ σε δημόσιο δρόμο αυτήν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στο Τραπ του Ιλ-ντε-Φρανς στη Γαλλία.

Με τη χρήση υποπολυβόλου, σκότωσε ένα άτομο και τραυμάτισε άλλα τέσσερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Le Parisien.

Ο ύποπτος της επίθεσης συνελήφθη από την ομάδα BAC της αστυνομίας. Η νομαρχία του Ιβλίν αναφέρει ότι οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν.

«Αυτό το πρωί της Παρασκευής, ένα άτομο πυροβόλησε μέσα από το όχημά του εναντίον αρκετών ανθρώπων που βρέθηκαν στο δρόμο του, στο Τραπ και στο Λα Βεριέρ», ανακοίνωσε επίσης στο Facebook ο δήμαρχος της πόλης, Αλί Ραμπέχ.

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη, καθώς μέχρι στιγμής θρηνούμε το θάνατο ενός θύματος», έγραψε.

«Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του αποβιώσαντος, καθώς και την πλήρη συμπαράστασή μου στα άλλα θύματα. Θα ήθελα να εξαίρω την επέμβαση των δυνάμεων επιβολής του νόμου και των υπηρεσιών διάσωσης», συνέχισε ο δήμαρχος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε υποπολυβόλο τύπου STEN από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.