Δικαστήριο του Παρισιού έκρινε δέκα άτομα ένοχα για διασπορά ψευδών ειδήσεων, σύμφωνα με τις οποίες, υποστήριζαν ότι η πρώτη κυρία της Γαλλίας είναι διεμφυλική και γεννήθηκε άντρας.

Οι κατηγορούμενοι, οκτώ άνδρες και οι δύο γυναίκες, ηλικίας από 41 έως 65 ετών, δικάσθηκαν ως κατηγορούμενοι για διατύπωση κακόβουλων σχολίων σχετικά με το φύλο και την σεξουαλικότητα της Μπριζίτ Μακρόν, στα οποία συμπεριλαμβάνεται η περιγραφή της σχέσης της με τον Εμανουέλ Μακρόν δεδομένης της διαφοράς ηλικίας ως «παιδοφιλίας».

Μάλιστα το δικαστήριο του Παρισιού, καταδίκασε τους κατηγορούμενους για «ιδιαίτερα εξευτελιστικά, προσβλητικά και κακόβουλα» σχόλια.

Η κατηγορουμένη, Ντελφίν Ζεγκούς, 51 ετών, γνωστή και ως «Amandine Roy», που αυτοπροσδιορίζεται ως μέντιουμ και συγγραφέας, θεωρείται ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στη διάδοση της φήμης αυτής, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο διάρκειας 14 ωρών στο κανάλι της στο YouTube το 2021. Η Ζεγκούς καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 6 μηνών.

Ο λογαριασμός του Ορελιέν Περσόν-Ατλάν, 41 ετών, γνωστού ως «Zoé Sagan» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανεστάλη το 2024, μετά από αναφορές σε πολλές δικαστικές έρευνες. Ο Περσόν-Ατλάν καταδικάστηκε σε 8 μήνες φυλάκιση. Άλλοι κατηγορούμενοι περιλαμβάνουν έναν εκλεγμένο αξιωματούχο, έναν δάσκαλο και έναν επιστήμονα υπολογιστών. Κάποιοι από αυτούς δήλωσαν στο δικαστήριο ότι τα σχόλια τους είχαν σατιρικό ή χιουμοριστικό χαρακτήρα και εξέφρασαν αδυναμία κατανόησης για τη νομική τους δίωξη.

Ποινή φυλάκισης των 6 μηνών χωρίς αναστολή επιβλήθηκε σε έναν κατηγορούμενο εξαιτίας της απουσίας του από το δικαστήριο.

Η υπόθεση σχετίζεται με τις συνωμοσιολογικές θεωρίες που διακινούνται χρόνια, οι οποίες ψευδώς ισχυρίζονται ότι η Μπριζίτ Μακρόν γεννήθηκε με το όνομα Ζαν-Μισέλ Τρονγκέ, που στην πραγματικότητα είναι το όνομα του αδελφού της. Η οικογένεια Μακρόν έχει καταθέσει αγωγή για δυσφήμιση στις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά της συντηρητικής influencer Κάντας Όουενς.

Η κόρη της, Τιφέν Οζιέρ, κατέθεσε στο δικαστήριο ότι η ζωή της μητέρας της, επιδεινώθηκε σημαντικά λόγω της εντατικής διαδικτυακής παρενόχλησης. Όπως ανέφερε, η μητέρα της δεν μπορεί να αγνοήσει τα φρικτά σχόλια που γίνονται εις βάρος της, ενώ τόνισε ότι ο αντίκτυπος αυτής της παρενόχλησης έχει επηρεάσει όλη την οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των εγγονών της.