Τραγωδία σημειώθηκε στη Γαλλία, κοντά στο αεροδρόμιο του Νανσί με συντριβή αεροσκάφους που μετέφερε λέσχη αλεξιπτωτιστών, σήμερα, το πρωί της Κυριακής 28 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο απολογισμός των νεκρών του αεροπορικού δυστυχήματος ανέρχεται στους 11.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται πέντε εκπαιδευτές αλεξιπτωτισμού, πέντε μαθητές και ο έμπειρος πιλότος του αεροσκάφους. Ακόμη, σημειώνεται ότι τρία άτομα εκτινάχθηκαν από το μικρό αεροπλάνο.

Δείτε βίντεο:

Σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η νομαρχία Meurthe-et-Moselle ανέφερε ότι στο δυστύχημα ενεπλάκη «ένα πολιτικό αεροσκάφος που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο Nancy-Essey ». Ο Νομάρχης, Yves Seguy, ενεργοποίησε το κέντρο επιχειρήσεων του τμήματος (COD) «προκειμένου να διασφαλιστεί η παρακολούθηση του συμβάντος σε πραγματικό χρόνο».

Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά την απογείωση, ενώ οι αστυνομικές Αρχές της Γαλλίας ερευνούν τα ακριβή αίτια της συντριβής.

Έχει δημιουργηθεί περίμετρος ασφαλείας. Η Εθνική Αστυνομία του Meurthe-et-Moselle ζητά από το κοινό να «αποφύγει απολύτως την περιοχή της οδού Salvador Allende », σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. «Για να επιτραπεί η ευκολότερη δυνατή πρόσβαση στις Υπηρεσίες Έκτακτης Ανάγκης και στις αρχές επιβολής του νόμου, μην πηγαίνετε στο σημείο και διευκολύνετε τη διέλευση των οχημάτων προτεραιότητας », συνεχίζει το μήνυμα της αστυνομίας.

Πηγή: RTS