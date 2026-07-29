Αντιμέτωπη με την άμεση απομάκρυνσή της από τη γαλλική επικράτεια βρίσκεται η Ρωσίδα δημοσιογράφος Ξένια Φιόντοροβα, έπειτα από σχετική απόφαση που έλαβαν οι αρχές της χώρας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών της Γαλλίας προχώρησε στην έκδοση επίσημης διαταγής απέλασης, καλώντας την να εγκαταλείψει το γαλλικό έδαφος στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Η Φιόντοροβα, η οποία στο παρελθόν είχε διατελέσει διευθύντρια του γαλλόφωνου τηλεοπτικού δικτύου RT France, είχε αναπτύξει έντονη παρουσία στο εγχώριο επικοινωνιακό τοπίο.

Τα τελευταία χρόνια συμμετείχε συχνά ως σχολιάστρια και αναλύτρια σε διάφορα συντηρητικά μέσα ενημέρωσης της Γαλλίας, με σταθερή παρουσία στο ειδησεογραφικό κανάλι CNews. Η ενέργεια αυτή των γαλλικών αρχών σηματοδοτεί μια αυστηρή εξέλιξη γύρω από τη δραστηριότητα της Ρωσίδας δημοσιογράφου στη χώρα.

Σύμφωνα με το κείμενο της εντολής, η Φιόντοροβα «προκαλεί ζημιά στα θεμελιώδη συμφέροντα του κράτους», «διαδίδοντας τα δικά της αφηγήματα στα μέσα ενημέρωσης με την ιδιότητα του αναμεταδότη των εκστρατειών παραπληροφόρησης που διεξάγουν οι ρωσικές αρχές».

Η Φιόντοροβα έχει κατηγορηθεί για τη διάδοση ρωσικής παραπληροφόρησης, μεταξύ άλλων από τον Γάλλο υπουργό Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό.

Η Ρωσίδα δημοσιογράφος που κατηγορείται ότι αποτελεί τη «φωνή του Κρεμλίνου» στα γαλλικά μέσα ενημέρωσης, θα «υποβάλει αμέσως ένσταση» κατά της υπουργικής απόφασης απέλασης που την αφορά, ανακοίνωσε στο AFP ο δικηγόρος της, Εμμανουέλ Πιβνίκα.

Ο δικηγόρος της όπως μεταδίδει το Reuters δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα να σχολιάσει το θέμα.

Οι όμιλοι Canal+ και Lagardère, εργοδότες της Ξένια Φιόντοροβα, καταγγέλλουν τον κίνδυνο «μιας ιδιαίτερα σοβαρής παραβίασης της ελευθερίας της έκφρασης και του πλουραλισμού των απόψεων», λόγω της υπουργικής απόφασης για την απέλαση της φίλα προσκείμενης στην Ρωσία δημοσιογράφου.

Ο όμιλος Canal+, στο οποίο ανήκει ο τηλεοπτικός σταθμός CNews, και ο όμιλός Lagardère, στην οποία ανήκουν το Europe 1 και JDNews, «εκφράζουν την πλήρη υποστήριξή τους προς την κα Φιόντοροβα” αναφέρουν σε κοινό δελτίο τύπου.

Αυτή τη στιγμή η Φιόντοροβα παραμένει ουσιαστικά σε κατ’ οίκον περιορισμό στο διαμέρισμα της στο Παρίσι και υποχρεούται καθημερινά να παρουσιάζεται στο αστυνομικό τμήμα.