Ενώπιον μιας αποτρόπαιας υπόθεσης βρίσκονται οι αστυνομικές αρχές στην πόλη Οράνζ της Γαλλίας, έπειτα από τον εντοπισμό πέντε νεκρών νεογέννητων βρεφών στο σπίτι ενός ζευγαριού.

Η φρικιαστική ανακάλυψη έγινε μόλις μία ημέρα αφότου η σύζυγος, γεννημένη το 1994 και μητέρα δύο ακόμη παιδιών ηλικίας 8 και 12 ετών, έφερε στον κόσμο ένα υγιές αγοράκι το βράδυ της Δευτέρας (27/7).

Ο καβγάς και το πρώτο νεκρό βρέφος στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με δημοσίευμα της γαλλικής εφημερίδας Le Parisien, η αντίστροφη μέτρηση για την αποκάλυψη της υπόθεσης ξεκίνησε έπειτα από έντονο επεισόδιο ανάμεσα στο ζευγάρι, σχετικά με το περιεχόμενο ενός κουτιού.

Κατά τη διάρκεια του καβγά, ο σύζυγος εντόπισε το σώμα ενός βρέφους σε κατάσταση αποσύνθεσης. Αμέσως πήρε το μικρό σώμα και το μετέφερε στο νοσοκομείο, ισχυριζόμενος στις αρχές ότι επρόκειτο για ατύχημα.

Η έφοδος της αστυνομίας και τα κουτιά της φρίκης

Η αναφορά του άνδρα κινητοποίησε ακαριαία τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες πραγματοποίησαν έφοδο στην κατοικία του ζευγαριού.

Κατά την έρευνα στους χώρους του σπιτιού, οι ερευνητές ήρθαν αντιμέτωποι με ένα εφιαλτικό θέαμα, καθώς ανακάλυψαν τα σώματα ακόμη τεσσάρων βρεφών. Τα νεογέννητα βρίσκονταν τοποθετημένα μέσα σε πλαστικές σακούλες, οι οποίες ήταν κρυμμένες μέσα σε χάρτινα κουτιά.

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν εκτεταμένη έρευνα για να διαλευκάνουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους τα πέντε βρέφη, ενώ αναμένονται οι εργαστηριακές εξετάσεις και οι καταθέσεις του ζευγαριού.