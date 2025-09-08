Τον πέμπτο Πρωθυπουργό μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια, αναγκάζεται κα πάλι να αναζητήσει ο Εμμανουέλ Μακρόν, έπειτα από την αποτυχία της Κυβέρνησης του Φρανσουά Μπαϊρού να εξασφαλίσει ψήφο εμπιστοσύνης, σε ένα ακόμη επεισόδιο της συνεχιζόμενης πολιτικής κρίσης, ενώ η κοινωνία παραμένει σε αναταραχή.

Με 364 κατά και 194 υπέρ, η Kυβέρνηση Μπαϊρού δεν συγκέντρωσε την απαραίτητη πλειοψηφία των 280 ψήφων.

Ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν «θα διορίσει νέο πρωθυπουργό τις επόμενες ημέρες», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού η οποία δεν έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη γαλλική Εθνοσυνέλευση.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Μέγαρο των Ηλυσίων αναφέρεται ότι ο πρόεδρος Μακρόν «θα δεχθεί αύριο (Τρίτη) τον πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού για να λάβει την παραίτηση της κυβέρνησης του».

Η επικοινωνιακή καμπάνια του Μπαϊρού, όπως και οι συναντήσεις του με πολιτικούς αρχηγούς την προηγούμενη εβδομάδα, δεν κατόρθωσαν να πείσουν ούτε τον γαλλικό λαό, ούτε τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την ανάγκη εφαρμογής των μέτρων που είχε εξαγγείλει. Η αντιπολίτευση – αριστερά, ακροδεξιά και σοσιαλιστές – δήλωσαν ξεκάθαρα ότι δεν θα του δώσουν στήριξη. Έτσι, τη Δευτέρα (08/09), ο Γάλλος Πρωθυπουργός απηύθυνε την ύστατη έκκληση προς τους βουλευτές να επιδείξουν συμβιβασμό και να του δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει στην εφαρμογή μέτρων λιτότητας, με περικοπές ύψους 44 δισ. ευρώ.

«Ο Μπαϊρού έπεσε. Νίκη και ανακούφιση του λαού. Ο Μακρόν βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή απέναντι στον λαό. Και αυτός πρέπει να φύγει», έγραψε ο Ζαν Λυκ Μελανσόν.

Bayrou est tombé. Victoire et soulagement populaire. Macron est désormais en première ligne face au peuple. Lui aussi doit partir. pic.twitter.com/MTkCQU6yXH — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 8, 2025

Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, έγραψε ότι «η σελίδα της Κυβέρνησης Μπαϊρού έχει πλέον γυρίσει». «Η αλλαγή δεν περιμένει πια: ας μιλήσουμε για το μέλλον της χώρας!».

La page du gouvernement Bayrou est désormais tournée. Le changement n’attend plus : parlons de l’avenir du pays ! Je serai ce mardi à 8h15 l’invité de @RTLFrance. pic.twitter.com/V3UFGRHCBF — Jordan Bardella (@J_Bardella) September 8, 2025

Κατά την ομιλία του νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε την ψηφοφορία «δοκιμασία αλήθειας» και τόνισε την επείγουσα ανάγκη μείωσης του δημόσιου χρέους. «Ως επικεφαλής της Κυβέρνησης αυτή τη δοκιμασία την επιθυμούσα», είπε, υπογραμμίζοντας ότι η ίδια η επιβίωση της χώρας απειλείται από την υπερχρέωση, η οποία φτάνει στο 114% του ΑΕΠ.

Ο Μπαϊρού περιέγραψε την οικονομική κατάσταση λέγοντας: «Η χώρα μας εργάζεται, νομίζει ότι πλουτίζει, αλλά χρόνο με τον χρόνο φτωχαίνει. Πρόκειται για μια σιωπηλή, αθέατη και αφόρητη αιμορραγία». Η ομιλία του διακόπηκε αρκετές φορές από φωνές και ύβρεις βουλευτών της αντιπολίτευσης.

«Έχετε τη δυνατότητα να ρίξετε την Κυβέρνηση, αλλά όχι να αναιρέσετε την πραγματικότητα», προειδοποίησε, παρομοιάζοντας την «υποταγή στο χρέος» με «υποταγή στη στρατιωτική βία», που στερεί τις ελευθερίες των πολιτών.

Επικαλέστηκε μάλιστα το Άρθρο 27 του Συντάγματος, υπενθυμίζοντας ότι η ψήφος των βουλευτών είναι προσωπική: «Δεν έχουν θέση εδώ συνθήματα, αλλά η συνείδηση κάθε μέλους του Κοινοβουλίου», τόνισε.

Ο Πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Σοσιαλιστών, Μπορίς Βαλό, δήλωσε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να αναλάβει τη διακυβέρνηση, εφόσον το ζητήσει ο Πρόεδρος Μακρόν.

Από την άλλη πλευρά, η Μαρίν Λεπέν, επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού, κάλεσε τον Μακρόν να παραιτηθεί, σημειώνοντας ότι οι πρόωρες εκλογές «δεν αποτελούν επιλογή, αλλά υποχρέωση».

Η Γαλλία, ήδη πιεσμένη από το αυξανόμενο δημόσιο χρέος, κινδυνεύει να εισέλθει σε βαθιά πολιτική κρίση, με τα κόμματα να προετοιμάζονται για τη μάχη των Προεδρικών Εκλογών του 2027.

Έτσι, ο Εμανουέλ Μακρόν θα χρειαστεί να διορίσει τρίτο Πρωθυπουργό μέσα σε έναν χρόνο και πέμπτο συνολικά στη δεύτερη θητεία του.