Χάκερς επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλά σουπερμάρκετ σε όλη τη Γαλλία, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία των ψυγείων τους έως και τους 50 βαθμούς Κελσίου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές και να καταστραφούν μεγάλες ποσότητες τροφίμων.

Οι Εισαγγελικές Αρχές του Παρισιού ανέφεραν ότι η «ευρείας κλίμακας» επίθεση επηρέασε τα ψυγεία πολλών καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Ο Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνύ έδωσε εντολή στην Εθνική Υπηρεσία Κυβερνοασφάλειας ANSSI να ερευνήσει το θέμα. Σύμφωνα με το γραφείο τους, η Γαλλία «συντονίζει τις ενέργειές της με τους Ευρωπαίους εταίρους της, επειδή και άλλες χώρες ενδέχεται να επηρεαστούν», ενώ παράλληλα ερευνά εάν διατρέχουν κίνδυνο και άλλες γαλλικές εταιρείες.

🇫🇷🥶 Cyberattack hits Danfoss refrigeration controllers in French supermarkets overnight; fresh and frozen food thrown out at some stores A cyberattack targeting connected refrigeration controllers made by Danish group Danfoss struck supermarkets across France overnight on Oct. 11 to 12, French media report. Dominique Schelcher, CEO of Coopérative U, which runs Super U, confirmed on X an attack on the cold chain of several stores that he called unprecedented and extremely serious; an internal Coopérative U message admits that in the worst cases all fresh products had to be thrown out. Intermarché confirmed in an internal note dated Oct. 12 that the attack came through Danfoss and said crisis units had been set up. About 150 Intermarché stores are affected, according to an industry source cited by BFM Business. In Haguenau, an Intermarché reportedly lost all frozen goods (about €50,000) and a Leclerc lost fresh products (about €220,000), according to regional media. A crisis meeting brought together Danfoss, the refrigeration contractor Axima and other specialists. Reported by BFM, Clubic and trade press. Early investigations point to attackers hijacking the controllers’ defrost function with a setpoint that could reach 50°C, interrupting cooling for hours. This has not been confirmed by Danfoss, French cyber agency ANSSI or the retailers. NOT ESTABLISHED: The total number of stores affected outside Intermarché, the full list of retailers, and the amount of losses. Carrefour Market and Monoprix stores are cited by employees without official statements from the chains. I found no report of Metro stores, and nothing confirming that older software versions were targeted; a trade site says Danfoss has released a fix. No group has claimed the attack, and none has been identified. This is a cyberattack with physical effect on food, not just on data: connected industrial controllers that few retailers monitor became a way to destroy perishable goods across competing chains at once. The questions that matter are how attackers reached the controllers, whether it is an extortion campaign or sabotage, and how quickly Danfoss and retailers can patch and restore cooling. Watch for statements from ANSSI, Danfoss, and a claim of responsibility. Sources: Coopérative U (Dominique Schelcher on X); Intermarché internal note; BFM Business/BFMTV; Clubic; Médiaterranée; https://t.co/WJLyme96E7. — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 12, 2026

Ο όμιλος Les Mousquetaires, ιδιοκτησίας του οποίου είναι τα σουπερμάρκετ Intermarché, ανέφερε ότι χτυπήθηκαν περίπου 150-200 καταστήματά του. Η θερμοκρασία στα ψυγεία έφτασε στους 50 βαθμούς επί έξι ώρες και λόγω αυτού η εταιρεία πέταξε όλα τα τρόφιμα που ήταν αποθηκευμένα σε αυτά, ώστε να μην υπάρξει κάποιος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία από την τυχόν αλλοίωσή τους. Η εισαγγελία έκανε λόγο και για «ξέσπασμα φωτιάς» σε κάποιες περιπτώσεις.

Η εταιρεία Carrefour ανακοίνωσε ότι οι χάκερ έπληξαν με τον ίδιο τρόπο 80 δικά της καταστήματα, ενώ σύμφωνα με τον όμιλο Casino, επηρεάστηκε το 5% των καταστημάτων του δικτύου Monoprix. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετώπισαν περίπου 100 καταστήματα της Coopératives U.

Η ολλανδική αλυσίδα σουπερμάρκετ Ahold Delhaize ανακοίνωσε ότι αντιμετωπίζει ένα «ζήτημα ασφαλείας» στο δίκτυό της και έθεσε εκτός λειτουργίας πολλά ηλεκτρονικά συστήματά της για να τα προστατεύσει. Η διαδικτυακή εφαρμογή της δεν λειτουργεί, ενώ τα ηλεκτρονικά ταμπελάκια τιμών συχνά περιλάμβαναν λανθασμένες πληροφορίες για τα προϊόντα. Δεν είναι σαφές αν το πρόβλημα της ολλανδικής εταιρείας σχετίζεται με την επίθεση στα γαλλικά σουπερμάρκετ. Σύμφωνα με βελγικά μέσα ενημέρωσης, τα σουπερμάρκετ Delhaize στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο έχουν επίσης επηρεαστεί από αυτό το ζήτημα ασφαλείας.

Πηγή προσκείμενη στον Γάλλο Πρωθυπουργό είπε ότι η ANSSI εντόπισε το πρόβλημα σε ένα «κενό ασφαλείας» στο λογισμικό των ψυγείων, που παρέχει η δανέζικη εταιρείας Danfoss. Η τελευταία ανακοίνωσε ότι είναι ενήμερη για το πρόβλημα, υποστηρίζοντας ότι τα περισσότερα από τα ψυγεία που αντιμετώπισαν πρόβλημα είναι παλαιού τύπου και λειτουργούν με ένα πεπαλαιωμένο λογισμικό το οποίο έχει σταματήσει να επικαιροποιείται και να υποστηρίζεται. Επισήμανε επίσης ότι εδώ και πολύ καιρό συμβουλεύει τους πελάτες της να επικαιροποιήσουν τα συστήματά τους, υιοθετώντας πιο σύγχρονες λύσεις.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό κανάλι BFMTV, η κυβερνοεπίθεση έπληξε «τα συστήματα ψύξης της δανέζικης εταιρείας Danfoss», η οποία συνεργάζεται με πάρα πολλά γαλλικά καταστήματα. Η θερμοκρασία στα ψυγεία αυξήθηκε εξ αποστάσεως, με αποτέλεσμα να καταστραφούν φρέσκα και κατεψυγμένα προϊόντα.