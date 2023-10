Επίθεση με μαχαίρι σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/10) στη Ρουέν της Γαλλίας, μέσα σε ένα εμπορικό κέντρο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για ισλαμιστή δράστη. Επίσης, πιθανότατα έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος και να έχουν τραυματιστεί αρκετοί πολίτες

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για μαζική επίθεση με μαχαίρι στο εμπορικό κέντρο στην πόλη της Γαλλίας, με πολλούς τραυματίες και έναν νεκρό ενώ ο δράστης είναι ελεύθερος και προσπαθεί να διαφύγει.

BREAKING:

Incoming reports of a mass stabbing attack at a shopping mall in Rouen, France.

Multiple people wounded, 1 killed and the suspect still on the run pic.twitter.com/eLnz2CGOqM

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2023