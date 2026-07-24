Η νότια Γαλλία έχει τυλιχθεί στις φλόγες από την Τετάρτη 22 Ιουλίου, και το σκηνικό είναι απόκοσμο, από τις φλόγες, τους καπνούς που έχουν σκεπάσει τον ήλιο και την αποπνικτική ζέστη από το καύσωνα που πλήττει το τελευταίο διάστημα.

Μέσα σε από το σκηνικό, που είναι λες και έχει έρθει το τέλος του κόσμου, οι αρχές προσπαθούν να εκκενώσουν πολλές περιοχές που πλησιάζουν οι φλόγες, όπως το δημοφιλές θέρετρο Καπ-Φερέ, βόρεια του Αρκασόν. Οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες και οι Πολιτική Προστασία με βάρκες απομακρύνει τους τουρίστες από την περιοχή.

Οι ανεξέλεγκτες πυρκαγιές ήταν το αποτέλεσμα του καύσωνα που έχει σαρώσει όλη τη Μεσόγειο με τρία διαδοχικά κύματα. Οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν εντείνει την ξηρασία, έχουν επιβαρύνει τα αποθέματα νερού και έχουν αφήσει τη βλάστηση εντελώς ξερή, βοηθώντας τις πυρκαγιές να κάψουν περισσότερη γη από τον ετήσιο μέσο όρο των τελευταίων δύο δεκαετιών.

«Οι άνεμοι φυσούν και η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά δυναμική και δυσμενής»

«Οι ευρωπαϊκές ξηρασίες είναι πλέον πιο σοβαρές», ανέφεραν κλιματολόγοι από την ομάδα World Weather Attribution σε μελέτη που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη.

Η συνολική έκταση της γης που έχει καεί μέχρι στιγμής φέτος στις χώρες της ΕΕ είναι η δεύτερη μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ, σύμφωνα με δορυφορικά δεδομένα από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών για τις Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS).

Εκκένωση της περιοχής από τους τουρίστες

Χιλιάδες τουρίστες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν παραθαλάσσια θέρετρα με σκάφη, καθώς οι αρχές κήρυξαν την ολική εκκένωση μιας πολυτελούς περιοχής που είναι γνωστή ως τα «Χάμπτονς της Γαλλίας», αφού καλύφθηκε από μια τεράστια πυρκαγιά. Συγκεκριμένα, η περιοχή Λεζ-Καπ Φερέ (Lège-Cap Ferret) στη νοτιοδυτική Γαλλία καίγεται από φωτιά που μαίνεται από την Τετάρτη.

Η Σοφί Μπροκάς, νομάρχης της περιοχής της Νέας Ακουιτανίας, δήλωσε την Παρασκευή ότι οι απομακρυνθέντες από τη χερσόνησο Λεζ-Καπ Φερέ μπορούσαν να αναχωρήσουν από τις αποβάθρες τεσσάρων χωριών της περιοχής μεταξύ 7 π.μ. και 10 π.μ. τοπική ώρα. Όλοι όσοι βρίσκονται ακόμη σε αυτά τα χωριά πρέπει να αποχωρήσουν είτε με τα σκάφη είτε από το μοναδικό δρόμο που συνδέει την περιοχή με την ηπειρωτική χώρα, πρόσθεσε η νομάρχης.

Εικόνες έδειξαν δεκάδες κατοίκους και τουρίστες να επιβιβάζονται σε σκάφη το πρωί καθώς εκκένωναν την περιοχή.

Εδώ, Γαλλίδα δημοσιογράφος του Μ6 Info παρουσιάζει τη φωτιά του Καπ Φερέ, ενώ πίσω της συμβαίνει έκρηξη φιάλης αερίου:

Πλάνα που λήφθηκαν στη νοτιοδυτική πόλη Μπισκαρός κατέγραψαν σκηνές χάους, δείχνοντας δεκάδες αυτοκίνητα γεμάτα επιβάτες να προσπαθούν να ξεφύγουν από τις φλόγες που πλησίαζαν.

Ο Πατρίκ Μαρτινό, ένας 69χρονος κάτοικος του Λε Πορζ, νότια του Μπορντό, δήλωσε:

«Οι χωροφύλακες ήρθαν και χτύπησαν κάθε πόρτα, η φωτιά ήταν περίπου 500 μέτρα μακριά — αρπάξαμε μερικά πράγματα και φύγαμε».

Η πυρκαγιά περιγράφηκε ως «μεγα-πυρκαγιά» και «αποκαλυπτική» σε αναρτήσεις στα γαλλικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Το νοτιοανατολικό τμήμα της Γαλλίας δέχθηκε επίσης σοβαρό πλήγμα, με δεκάδες εστίες να ξεσπούν και να αναζωπυρώνονται από τον άνεμο Μιστράλ γύρω από το ιστορικό χωριό Κοτινιάκ (Cotignac) — οι αρχές δήλωσαν ότι περίπου 25 σπίτια είχαν καταστραφεί από την Τρίτη.

Εικόνες δείχνουν άλογα να τρέχουν πανικόβλητα στο δρόμο, καθώς ένα τεράστιο μαύρο σύννεφο καπνού κάλυπτε την πόλη.

Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους την Τρίτη κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης μιας άλλης πυρκαγιάς κοντά στο αεροδρόμιο του Μπορντό.

Ο ουρανός πάνω από το Λε Πορζ έγινε πορτοκαλί, καθώς ο καπνός υψωνόταν από τα απανθρακωμένα πεύκα, ενώ ελικόπτερα πραγματοποιούσαν συνεχείς ρίψεις πάνω από εγκαταλελειμμένες γειτονιές.

Η Γαλλία έχει πληγεί ιδιαίτερα σκληρά, με την έντονη ζέστη να πιέζει την ικανότητά της να διαχειριστεί τη κατάσταση.

«Οι δυνάμεις ασφαλείας μας εμπλέκονται σε μια πραγματική μάχη ενάντια στις δασικές πυρκαγιές», δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ το βράδυ της Πέμπτης.

«Το έθνος βρίσκεται στο πλευρό σας»

Η πίεση στις πυροσβεστικές υπηρεσίες στη νοτιοδυτική Γαλλία αυξήθηκε από μια άλλη δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε το απόγευμα της Πέμπτης κοντά στο Μπισκαρός, μόλις 25 μίλια νότια του Καπ Φερέ. Περισσότεροι από 23.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από την περιοχή, κυρίως από κάμπινγκ και σπίτια, ενώ εκκενώθηκαν επίσης μια παιδική κατασκήνωση και ένας οίκος ευγηρίας.

«Αυτή η φωτιά, η οποία εξακολουθεί να μην είναι υπό έλεγχο, έχει καταστρέψει 2.500 εκτάρια», ανέφερε σε δήλωσή του ο νομάρχης της περιοχής Λαντ, Ζίλ Κλαβρέλ.

Πρόσθεσε ότι η καταπολέμηση των εμπρησμών θα απαιτήσει «αλλαγή νοοτροπίας… Αυτές είναι απάνθρωπες πράξεις. Δυστυχώς, οι άνθρωποι είναι οι χειρότεροι εχθροί του εαυτού τους».

Ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της ΕΕ από τη Γαλλία

Μπροστά στην ένταση των μετώπων, η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να ζητήσει την άμεση συνδρομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας προχώρησε η γαλλική κυβέρνηση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στη χώρα, με επίκεντρο την περιοχή της Ζιρόντ.

Όπως γνωστοποίησε το βράδυ της Πέμπτης (23/7) ο Εμανουέλ Μακρόν μέσω της πλατφόρμας X, η χώρα αναμένει άμεσα εναέρια βοήθεια από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις.

La situation reste sous très forte tension face aux incendies qui frappent le pays, en particulier en Gironde. Mes pensées vont à nos sapeurs-pompiers et aux forces de secours qui luttent sans relâche sur le front des flammes. Leur courage force le respect.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 23, 2026

Ειδικότερα, ο Γάλλος Πρόεδρος ανέφερε πως σύντομα θα συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης δύο Canadair από την Κροατία, δύο αεροσκάφη Air Tractor από την Πορτογαλία, καθώς και δύο ελικόπτερα Black Hawk από την Τσεχία και τη Σλοβακία. Ο κ. Μακρόν εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς τους Ευρωπαίους εταίρους για την έμπρακτη αλληλεγγύη τους.