Μια γυναίκα 50 ετών, που συνελήφθη έπειτα από τον εντοπισμό δύο νεκρών βρεφών μέσα σε καταψύκτη σε σπίτι της Οτ-Σον, στην ανατολική Γαλλία, ομολόγησε κατά την ανάκριση ότι η ίδια τα τοποθέτησε εκεί αμέσως μετά τη γέννησή τους. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα της Μπεζανσόν, Σεντρίκ Λοζλέν, τα περιστατικά τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2011 και 2018.

Όπως κατέθεσε η ίδια, είχε γεννήσει μόνη της στο σπίτι και στη συνέχεια τύλιξε τα νεογέννητα πριν τα βάλει στον καταψύκτη του πλυσταριού. Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι η γυναίκα είχε αποκρύψει πλήρως τις εγκυμοσύνες της τόσο από την οικογένεια όσο και από τον κοινωνικό της περίγυρο, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες για την αύξηση του βάρους της και επιλέγοντας φαρδιά ρούχα για να καλύπτει την κοιλιά της.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης, η 50χρονη εμφανίστηκε ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά. Σύμφωνα με τον Λοζλέν, έκλαιγε και επαναλάμβανε ότι αισθάνεται τύψεις τόσο για τα παιδιά όσο και για την οικογένειά της.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τρίτη, όταν συγγενικό της πρόσωπο βρήκε το πρώτο νεκρό βρέφος μέσα στον καταψύκτη στο σπίτι της οικογένειας στην κοινότητα Αϊγβιγιέρ-ε-Λιομόν της Οτ-Σον. Η γυναίκα, μητέρα εννέα παιδιών από τρεις διαφορετικούς συντρόφους, είχε εγκαταλείψει αιφνιδιαστικά το σπίτι τον περασμένο Δεκέμβριο, αφήνοντας πίσω τα τέσσερα μικρότερα παιδιά της, ηλικίας 14 έως 20 ετών, τον σύντροφό της και ένα ακόμη μεγαλύτερο παιδί από προηγούμενη σχέση.

Εξαιτίας της απρόσμενης φυγής της, το σπίτι βρισκόταν σε διαδικασία αναδιοργάνωσης, όταν το συγγενικό πρόσωπο επιχείρησε να τακτοποιήσει τον καταψύκτη — τον οποίο χρησιμοποιούσε αποκλειστικά η γυναίκα — και έκανε τη μακάβρια ανακάλυψη.

Οι αστυνομικοί που κλήθηκαν στο σημείο εντόπισαν στον ίδιο καταψύκτη και δεύτερο νεκρό βρέφος, το οποίο ήταν τυλιγμένο μέσα σε σάκο.

Η 50χρονη εντοπίστηκε και συνελήφθη στην ευρύτερη περιοχή του Παρισιού χωρίς να φέρει αντίσταση και τέθηκε υπό κράτηση με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας. Η δικαστής Κριστίν ντε Κιρέζ δήλωσε ότι οι δύο τελευταίες εγκυμοσύνες της τοποθετούνται χρονικά «μεταξύ του 2011, όταν γεννήθηκε το τελευταίο ζωντανό παιδί της, και του 2018, όταν επέστρεψε στην εργασία της».

Ο σύντροφός της, ο οποίος επίσης κρατήθηκε για ανάκριση, υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τίποτα για τις εγκυμοσύνες και δήλωσε απολύτως αιφνιδιασμένος από τις αποκαλύψεις. Σε βάρος του δεν έχει απαγγελθεί προς το παρόν κάποια κατηγορία.

Η νεκροψία και η ιατροδικαστική εξέταση των δύο βρεφών αναμένεται να πραγματοποιηθούν αύριο, Παρασκευή, ώστε να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία θανάτου.

Ο δήμαρχος της κοινότητας, Ζαν-Κλοντ Τραμεζέλ, δήλωσε συγκλονισμένος από την υπόθεση. «Πρόκειται για ένα χωριό 1.500 κατοίκων. Πάντα πιστεύουμε ότι τέτοια γεγονότα συμβαίνουν κάπου αλλού. Είμαστε άφωνοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Για το ζευγάρι σημείωσε ότι ζούσε στην περιοχή εδώ και περίπου δύο δεκαετίες χωρίς να εργάζεται εκεί και πως επρόκειτο για ανθρώπους που δεν ξεχώριζαν. «Δεν τραβούσαν την προσοχή», κατέληξε.

